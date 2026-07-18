¿Destino o casualidad? Las extrañas coincidencias que ilusionan a Argentina con el bicampeonato

Más allá del fútbol y del talento de sus jugadores, Argentina se ilusiona con algunas coincidencias del destino. La Albiceleste avanzó a la final del Mundial 2026 ante España tras una campaña marcada por el carácter y la capacidad de reacción.

En semifinales, el equipo de Lionel Scaloni remontó ante Inglaterra y pasó de perder 0-1 a ganar 2-1. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles en los minutos finales.

Fuera del campo, los aficionados argentinos encontraron varias coincidencias que alimentan la ilusión de ver a Lionel Messi levantar por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo.

Una de ellas está en los números: Argentina marcó 19 goles y recibió siete hasta la semifinal. La suma da 26, cifras que coinciden con la fecha de la final, el 19 de julio de 2026. También resurgió la histórica fotografía en la que un joven Messi sostiene a Lamine Yamal, quien ahora será su rival.

Las coincidencias

Nigeria no clasificó al Mundial en 1978, 1986 y 2022, los tres torneos donde Argentina fue campeón. En 2026 Nigeria tampoco clasificó.

En los únicos dos Mundiales donde Canadá había participado (México 1986 y Qatar 2022) Argentina fue campeón. Canadá jugó el Mundial 2026 como coanfitrión y Argentina ya está en la final.

Cuando la sede pertenece a países de Concacaf el campeón siempre fue sudamericano: Brasil en México 1970, Argentina en México 1986 y Brasil en Estados Unidos 1994. El Mundial 2026 es organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Italia perdió la final en 1994 y ganó su cuarta estrella 12 años después en 2006. Alemania perdió la final en 2002 y ganó su cuarta estrella 12 años después en 2014. Argentina perdió la final en 2014 y disputa su final 12 años después en 2026 buscando su cuarta estrella.

Coincidencia numérica: los jugadores argentinos formados en la Copa América 2021 conforman la fecha "19-7-2026" coincidente con la del la final de la Copa del Mundo 2026.

Los jugadores argentinos formados en la Copa América 2021 conforman la fecha "19-7-2026" coincidente con la del la final de la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: RS).

Japón fue la primera selección clasificada para los Mundiales de 2006 y 2014, torneos donde Italia y Alemania ganaron su cuarto título. Japón también fue la primera selección clasificada para el Mundial 2026.

En 1985 Platini ganó el Balón de Oro y un año después Argentina fue campeón. En 2021 Benzema ganó el Balón de Oro y un año después Argentina fue campeón. En 2025 Dembélé ganó el Balón de Oro y un año después Argentina busca el título.

Brasil fue subcampeón en el Maracaná en 1950 y ocho años después inició su camino al bicampeonato con títulos en 1958 y 1962. Argentina fue subcampeón en el Maracaná en Brasil 2014 y ocho años después ganó en Qatar 2022 buscando ahora el bicampeonato en 2026.

La selección argentina celebra el triunfo del 2022 en el estadio Lusail de Qatar. (Foto Prensa Libre: EFE).

La última vez que Francia fue eliminada en semifinales fue en 1986 y ese año Argentina se coronó campeón de la mano de Diego Maradona. En 2026 Francia volvió a caer en semifinales y Argentina vuelve a estar en la final.

Coincidencia o destino lo cierto es que los números la historia y los patrones que se repiten en el fútbol mundial parecen conspirar a favor de la Albiceleste en lo que podría ser la noche más gloriosa de la carrera de Lionel Messi si Argentina logra conquistar su cuarta estrella este domingo ante España.