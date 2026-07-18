Scaloni analiza cambios tras el último entrenamiento de Argentina para la final del Mundial ante España

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Scaloni analiza cambios tras el último entrenamiento de Argentina para la final del Mundial ante España

La Albiceleste dejó atrás el retraso provocado por la tormenta y avanzó en la preparación del duelo que definirá al campeón del Mundial 2026.

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La Selección de Argentina se entrenó este sábado previo a la final de mañana domingo ante España. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Selección de Argentina se entrenó este sábado previo a la final de mañana domingo ante España. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Argentina logró completar este sábado su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026 frente a España, luego de que una tormenta eléctrica retrasara el inicio de la práctica en la Academia Red Bull, en Morristown, Nueva Jersey.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tuvo que esperar cerca de 45 minutos para salir al campo debido al protocolo de seguridad de la FIFA, que obliga a suspender cualquier actividad cuando se detectan descargas eléctricas a menos de 13 kilómetros del lugar de entrenamiento.

Una vez autorizado el inicio de la sesión, el seleccionador comenzó a ensayar variantes en el posible once titular para enfrentar a España este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford.

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Durante los primeros minutos abiertos a la prensa, Scaloni mezcló a los futbolistas que iniciaron la semifinal contra Inglaterra con Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Rodrigo De Paul, quienes aparecen como las principales opciones para ingresar al equipo titular.

Aunque durante el entrenamiento volvió a registrarse lluvia, esta vez no hubo actividad eléctrica, lo que permitió que la práctica continuara con normalidad hasta su conclusión.

Argentina afrontó una preparación más corta que España, ya que disputó la semifinal un día después que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Por ello, completar esta última sesión de trabajo era una prioridad para el cuerpo técnico albiceleste de cara al partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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