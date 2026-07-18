EN VIVO | Inglaterra golea 5-3 a Francia en el segundo tiempo del duelo por el tercer puesto del Mundial

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EN VIVO | Inglaterra golea 5-3 a Francia en el segundo tiempo del duelo por el tercer puesto del Mundial

Kylian Mbappé no logra aparecer en el partido por el bronce, mientras Inglaterra impone su ritmo y eficacia ofensiva.

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AME689. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- Kylian Mbappe (c) de Francia celebra un gol este sábado, en un partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

Inglaterra supera 4-3 a Francia, en el desarrollo del segundo tiempo por el tercer lugar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con goles de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18 y un doblete de Bukayo Saka en el 37 y el 45+1, la selección de Inglaterra se impone por 3-4 a Francia al cabo del primer tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que se juega este sábado en Miami.

El primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición, una cifra histórica en esta edición de la Copa del Mundo.

En el segundo tiempo, Francia despertó con goles de Kylian Mbappé al 48 y 66, mientras Bradley Barcola lo hizo al 54.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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