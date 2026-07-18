EN VIVO | Inglaterra golea 5-3 a Francia en el segundo tiempo del duelo por el tercer puesto del Mundial

Con goles de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18 y un doblete de Bukayo Saka en el 37 y el 45+1, la selección de Inglaterra se impone por 3-4 a Francia al cabo del primer tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que se juega este sábado en Miami.

El primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición, una cifra histórica en esta edición de la Copa del Mundo.

En el segundo tiempo, Francia despertó con goles de Kylian Mbappé al 48 y 66, mientras Bradley Barcola lo hizo al 54.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina.