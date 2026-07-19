Argentina se queda con diez: por esto fue expulsado Enzo Fernández en la final del Mundial 2026

Argentina sufrió un duro golpe en los minutos finales de la final del Mundial 2026 con la expulsión de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea recibió la tarjeta roja al minuto 90+3 tras acumular dos amonestaciones y dejó a la Albiceleste con diez jugadores.

La primera tarjeta amarilla llegó al minuto 82 por protestar una decisión arbitral. Ocho minutos después, el árbitro volvió a sancionarlo tras una falta sobre Pau Cubarsí, mostrando la segunda cartulina y enviándolo a los vestuarios.

La expulsión se sumó a los problemas que ya enfrentaba el equipo de Lionel Scaloni. En el primer tiempo, Lisandro Martínez salió lesionado y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, mientras que Leandro Paredes también quedó condicionado tras recibir una amonestación.

Con un hombre más, España aumentó la presión en los últimos instantes del tiempo reglamentario. Argentina resistió gracias a varias intervenciones de Emiliano "Dibu" Martínez y consiguió llevar el partido al tiempo extra con el marcador igualado sin goles.