Qué recomendaciones da Booking.com tras el ciberataque que afectó la información privada de miles de usuarios

Booking.com, la plataforma de reservas de alojamiento, sufrió un ciberataque en el que se vieron afectadas no solo miles de reservas, sino que también se filtraron datos personales de usuarios, como nombres, direcciones, correos electrónicos y números telefónicos.

La empresa, con sede en Países Bajos, envió un correo a todos sus usuarios en el que advirtió sobre "terceras personas no autorizadas" que pudieron haber tenido acceso a información confidencial de sus clientes.

A pesar de la situación, Booking.com no precisó cuántos usuarios se vieron afectados por el ciberataque ni por cuánto tiempo los responsables habrían estado dentro del sistema de la plataforma.

Sin embargo, la empresa brindó varias recomendaciones a los usuarios para evitar estafas, derivadas de la obtención de información delicada.

Primero, Booking.com, mediante un correo electrónico, alertó a sus usuarios de que pueden ocurrir intentos de fraude por medio de llamadas o correos electrónicos de personas que se hagan pasar por la plataforma de alojamiento.

‼️ https://t.co/dtgMPx3pSa has been breached — threat actors accessed customer data and reservations, and are actively abusing it.



A Reddit user says he reported the breach over two weeks ago after being phished with his own reservation details, but Booking said everything was… pic.twitter.com/FvZiluPDsA — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) April 14, 2026

Por ello, la empresa señaló que nunca solicita a sus usuarios datos como tarjetas de crédito por medio de correo electrónico, número telefónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Booking.com indicó que tampoco solicita hacer pagos fuera de los canales habituales de la plataforma.

🔴Fuite de données chez @bookingcom



La plateforme informe certains clients qu’un tiers non autorisé a pu accéder à des informations liées à leur réservation.



D’après le message adressé aux personnes concernées, les données consultées pourraient inclure ➡️ le numéro de… pic.twitter.com/2mPEY5Tj5l — Christophe Boutry (@Ced_haurus) April 12, 2026

Medios como El País señalan que este tipo de estafas se conocen como phishing, y que en las próximas semanas los usuarios deben extremar sus precauciones ante la aparición de mensajes o llamadas extrañas.

"Normalmente, los intentos de fraude comparten como elemento común el imprimir una sensación de urgencia en la víctima. Se hacen pasar por comunicaciones oficiales. En ocasiones alertan de que se realizarán cargos que, para ser evitados, requieren de una serie de acciones por parte de la persona que recibe los mensajes", afirma El País.

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