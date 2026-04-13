“Afectó miles de reservas”: qué se sabe del ciberataque que sufrió la plataforma de reservas Booking.com

Este 13 de abril se conoció que la plataforma de reservas Booking.com habría sufrido un ciberataque que habría afectado varias reservas, al permitir el acceso a datos de clientes como nombres, direcciones físicas y correos electrónicos.

La compañía, con sede en Países Bajos, informó mediante un comunicado que se detectó "actividad sospechosa" por parte de "terceras personas no autorizadas".

Booking.com señaló que el ciberataque podría haber permitido a los hackers acceder a datos como nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono y otros.

Sin embargo, la empresa indicó que los datos bancarios, como cuentas, no se vieron comprometidos durante el ciberataque.

Booking.com explicó que ha detectado recientemente la “actividad sospechosa en relación con varias reservas” y que actuó “de inmediato” para contener el incidente. Además, aseguró que la situación está “bajo control” y que los clientes que podrían haberse visto afectados han sido informados.

https://t.co/zsKZoJSXkj warns reservation data may have checked out with intruders https://t.co/u12To4BzWy — The Register (@TheRegister) April 13, 2026

La empresa señaló que, como medida preventiva, ha actualizado los números PIN vinculados a las reservas de cada usuario para reforzar la seguridad.

En este sentido, subrayó que nunca solicita datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, SMS o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ni pide realizar pagos fuera de los canales habituales de la plataforma.

cuma günü @bookingcom dan rezervasyonumun pin güncellemesiyle ilgili mail aldım. o günden itibaren farklı platformlardaki hesaplarıma giriş denemeleri oldu. bugün gelen mailde netleşti her şey. rezervasyonla ilişkili kişisel verileri kaptırmışlar. pic.twitter.com/YaepoBL82u — Berke Karacaoglan (@karacaoglanb) April 12, 2026

Booking.com no ha precisado cuántos clientes se han visto afectados por el incidente, ni durante cuánto tiempo pudieron los atacantes acceder a los sistemas, ni la fecha exacta en la que se produjo el acceso no autorizado a los datos de los clientes.

La empresa comunicó el incidente a la autoridad de protección de datos en Países Bajos, como exige la normativa, y aseguró que seguirá reforzando sus medidas de seguridad para proteger la información de sus usuarios.

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