Ricardo Arjona: el video de su encuentro con el presidente electo de Colombia y la emoción de la próxima primera dama

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Ricardo Arjona: el video de su encuentro con el presidente electo de Colombia y la emoción de la próxima primera dama

La esposa del presidente electo de Colombia se declara "Súper Fan" de Ricardo Arjona. Así reaccionó al conocer al cantante guatemalteco.

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Ricardo Arjona: el video de su encuentro con el presidente electo de Colombia y la emoción de la próxima primera dama

Ricardo Arjona se presentó en Colombia como parte de su gira "Lo Que El Seco No Dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Ricardo Arjona se encuentra en Colombia, donde se reunió con el presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella, y con su esposa Ana Lucía Pineda.

Como parte de su gira Lo Que El Seco No Dijo, el cantautor guatemalteco ofrece una serie de conciertos que comenzó el 24 de julio del 2026, en Medellín, y concluirá este domingo 2 de agosto, en Bogotá.

Durante su estadía en Colombia, Arjona se reunió con Abelardo de la Espriella, quien fue elegido presidente de ese país y tomará posesión el próximo viernes 7 de agosto.

El emotivo momento quedó registrado en un video que circula en las redes sociales, en el que se observa a la esposa del nuevo mandatario saltar y aplaudir de emoción al encontrarse frente al cantante guatemalteco.

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Arjona se acerca y la saluda con un abrazo. Después hace lo mismo con el presidente electo, quien el pasado 31 de julio celebró su cumpleaños número 48.

"Momentos de felicidad se vivieron en el cumpleaños de nuestro presidente junto al cantante Arjona", dice la descripción del video compartido en la cuenta de TikTok del nuevo gobernante.

Aunque las imágenes que se han viralizado no contienen el audio de la conversación que compartieron, las expresiones de Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda durante el encuentro evidencian la alegría y emoción que sintieron al conocer al artista.

@abelardistas

Momentos de felicidad se llevaron en el cumpleaños de nuestro de presidente junto al cantante Arjona.

♬ original sound - Abelardistas.com

El video habría sido compartido originalmente por Pineda, quien lo acompañó con la canción "Mujeres", de Ricardo Arjona, y expresó su entusiasmo al declararse "fan" del artista guatemalteco.

"Gracias por este momento. SÚPER FAN. De mis compositores y cantantes favoritos. Bienvenido a Colombia, Ricardo Arjona", escribió la próxima primera dama, acompañando la publicación con emoticones de un corazón rosado y la bandera de su país.

Arjona ofrecerá su último concierto en Colombia este domingo 2 de agosto, en Bogotá. Posteriormente se trasladará a Ecuador, donde se presentará el 6 y 8 de agosto, para continuar con su gira Lo Que El Seco No Dijo.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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