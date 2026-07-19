Las fotografías de Ricardo Arjona y Adria Arjona que marcaron su apoyo a Argentina

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ya había manifestado en ocasiones anteriores su apoyo a la selección argentina.

Cuando Argentina clasificó a la final, hace algunos días, Ricardo Arjona estuvo presente para apoyarla.

“¡Gooooooooooolllllll!”, publicó Arjona en las historias de su cuenta personal de Instagram para celebrar la segunda anotación que aseguró la victoria de Argentina.

En esa ocasión publicó una fotografía en la que aparece con una camisola de la selección argentina, con los brazos extendidos y de perfil.

Cuando Argentina ganó frente a Egipto, Arjona interpretó un fragmento de su canción Minutos y publicó:

“¡Qué belleza verlos con esa camiseta, por Dios! Diez minutos faltaban, solo diez minutos. Las cosas que pueden pasar en diez minutos. ¡Día bendito este!”, dijo Arjona.

Ricardo y Adria, en la final del Mundial de Futbol

Este domingo, Ricardo Arjona y Adria Arjona, en compañía del resto de su familia, acudieron al estadio y publicaron en sus redes sociales una serie de fotografías.

Adria se pintó la bandera de Argentina en la mejilla y en el brazo.

También compartieron una fotografía que Diego Maradona le dedicó a “Ricardito”.

Las fotos las subió a sus redes en una publicación con este mensaje: