Así celebró Ricardo Arjona la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

Este miércoles se disputó el partido entre Argentina e Inglaterra en busca del segundo equipo que avanzaría a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que paralizó al mundo durante más de 90 minutos y mantuvo a millones de personas frente al televisor.

Tras el triunfo de la albiceleste, que se impuso por 2-1, los aficionados expresaron su alegría en las redes sociales y celebraron la clasificación de Argentina a la gran final.

Ricardo Arjona no fue la excepción. El cantautor guatemalteco siguió el encuentro y manifestó su apoyo a la selección argentina al celebrar su clasificación.

"¡Gooooooooooolllllll!", publicó Arjona en las historias de su cuenta personal de Instagram para festejar la segunda anotación que aseguró la victoria de Argentina.

La publicación incluyó una fotografía del artista con una camisola de la selección argentina, con los brazos extendidos y de perfil, en celebración del triunfo.

Pero esta no es la primera vez que Arjona expresa su apoyo a la selección argentina. El cantautor guatemalteco exaltó el desempeño del equipo el pasado 7 de julio, durante su penúltimo concierto en el Movistar Arena, en Buenos Aires, al proyectar el cabezazo de Enzo Fernández que dio la victoria a Argentina ese mismo día.

Después de la proyección, el artista subió al escenario para celebrar con sus seguidores una de sus últimas presentaciones en Argentina como parte de su gira Lo que el Seco no dijo.

Tras mostrar en las pantallas del recinto el gol que significó el 3-2 frente a Egipto, Arjona interpretó "Minutos", una de sus canciones más reconocidas.

"¡Qué belleza verlos con esa camiseta, por Dios! Diez minutos faltaban, solo diez minutos. Las cosas que pueden pasar en diez minutos. ¡Día bendito este!", dijo Arjona.