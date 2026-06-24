Arévalo felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral en Colombia y le muestra su apoyo 

Política

Arévalo felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral en Colombia y le muestra su apoyo 

Bernardo Arévalo felicita al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y le indica que en Guatemala cuenta con un socio y aliado.

y

|

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso luego de los resultados preliminares de las elecciones presidenciables en Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Diego López)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó este miércoles 24 de junio a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y le ofreció su cooperación.

Arévalo de León trasladó sus felicitaciones al mandatario electo a través de un mensaje en sus cuentas oficiales, en el que destacó el comportamiento de la ciudadanía colombiana durante la jornada electoral del pasado domingo.

“Saludo al pueblo colombiano por el ejercicio pacífico y democrático del reciente proceso electoral. Al presidente electo, Abelardo de la Espriella, mis mejores deseos en esta nueva e importante tarea”, manifestó el gobernante del país centroamericano.

El mandatario guatemalteco añadió en su mensaje que “en Guatemala cuenta con un socio y aliado para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos”.

EN ESTE MOMENTO

El picop presenta múltiples perforaciones de bala tras el ataque armado registrado en la colonia Mario Alioto, zona 4 de Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: CVB)

Picop acribillado, un muerto y cinco capturados: uno de los detenidos tiene una pierna amputada

Right
Mientras una mujer camina por Plaza España, al fondo se observa la infraestructura del AeroMetro, correspondiente a la Estación 1 de la Línea 1, donde en los próximos días iniciará la construcción del área de abordaje para pasajeros. (Fotos, Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

AeroMetro, línea 1: área para pasajeros comenzará a construirse en los próximos días

Right

Colombia sigue a la espera de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen De la Espriella, en un giro político que deja atrás a la izquierda gobernante.

Mientras que Cancillería informó que el Gobierno de Guatemala expresó su reconocimiento al pueblo de Colombia por la celebración de sus elecciones, en las que se destacó la responsabilidad cívica y el respeto a la democracia.

“Guatemala reafirma su voluntad de afianzar el trabajo y la cooperación que prevalecen entre ambas naciones”, remarcó.

Para leer más: Trump celebra el triunfo de De la Espriella: por qué prevé una relación “mucho mejor” con Colombia

El candidato oficialista, Iván Cepeda, reconoció este miércoles el triunfo del aspirante de la ultraderecha, que obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,7 %) que logró como representante del Pacto Histórico, el actual partido gobernante.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por la estrechez del resultado entre los dos aspirantes.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Abelardo de la Espriella Bernardo Arévalo Colombia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM