“Si mañana me muero…”: quién era Sebastián Villaverde, el modelo guatemalteco que falleció en un accidente de tránsito

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“Si mañana me muero…”: quién era Sebastián Villaverde, el modelo guatemalteco que falleció en un accidente de tránsito

Meses antes de morir en un accidente de motocicleta, Sebastián Villaverde habló sobre la importancia de aprovechar cada día.

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"Si mañana me muero…": quién era Sebastián Villaverde, el modelo guatemalteco que murió en un accidente de tránsito

Foto de referencia. Sebastián Villaverde, modelo guatemalteco fallecido el 1 de agosto del 2026, también dedicaba tiempo a los deportes, su familia y amigos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

“Si mañana me muero, hoy es la oportunidad para lograr ese sueño. Entonces, agradecer cada día como si fuera el último”, fueron las palabras que Sebastián Villaverde dijo hace unos meses durante una entrevista para un sitio web.

El modelo guatemalteco falleció el sábado 1 de agosto del 2026, a los 24 años. Era conocido por su participación en pasarelas de moda en Guatemala y otros países de Latinoamérica, la creación de contenido y su presencia en certámenes de belleza, donde acompañaba a las candidatas y entregaba reconocimientos.

Sin embargo, su vida trascendía más allá de las luces y las cámaras, pues también era un apasionado deportista que destacaba en disciplinas como el alpinismo, el motocross y las carreras de montaña; además, era un joven creyente en Dios.

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En agosto del 2025 participó en la UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), donde recorrió 100 millas en los Alpes, a través de Francia, Suiza e Italia, con un tiempo de 43 horas.

En sus redes sociales compartió su experiencia y dedicó ese logro a su padre, Pepín Villaverde, quien falleció en el 2024.

“Esta carrera fue por ti, papá, y es el comienzo de algo más grande. Fuerte gracias a ti. ‘Todo lo puedo en Cristo que me fortalece’”, compartió en su cuenta de Instagram.

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Durante una entrevista para el sitio Viviendo3D, publicada en el 2025, Villaverde relató su experiencia en la competencia y cómo Dios le dio la fuerza para afrontar ese reto mientras vivía el duelo por la ausencia de su padre.

“Cada día le agradezco a Dios por un día más de vida, sabiendo que es un día menos de vida para mí y para poder juntarme nuevamente con mi papá”, dijo cuando la entrevistadora le pidió que compartiera qué era lo que lo motivaba en su día a día.

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El joven también mostraba gran cercanía con su madre, Brenda Posadas, y su hermana, Gaby Villaverde, a quienes presentaba en sus publicaciones como “las princesas de la casa”.

Sebastián Villaverde falleció el sábado 1 de agosto en un accidente de tránsito cuando viajaba en motocicleta en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según la información preliminar, la motocicleta impactó contra el arriate central, lo que provocó que Villaverde cayera sobre la cinta asfáltica, donde sufrió heridas que le causaron la muerte.

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Su muerte ha causado gran conmoción entre sus seguidores y amigos, quienes han compartido mensajes para recordar su sonrisa, alegría y cercanía.

“Dejaste una huella gigante en este mundo y ahora vas a estar con tu viejo siendo angelitos para muchas personas. Orgulloso siempre de lo que lograste y lo que fuiste. Nos vemos pronto, pieza, y a tirar rostro. Y ahora: FUERTE POR TI”, compartió el deportista Gerardo Abreu, citando la misma frase que Villaverde usaba para recordar a su padre.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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