Qué sabe de la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde en un accidente en la ruta Interamericana

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde murió este sábado 1 de agosto en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según el reporte, el percance ocurrió en el sector conocido como Las Cabras, en esa ruta.

Los bomberos informaron de que fueron alertados sobre un accidente de motocicleta y localizaron al motorista sobre la cinta asfáltica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Añadieron que, según la información preliminar, la motocicleta impactó contra el arriate central.

De acuerdo con el reporte, el motorista fue identificado como Sebastián Villaverde, originario de la capital.

En redes sociales han compartido esquelas que destacan la trayectoria del modelo guatemalteco.

En sus redes sociales compartía eventos relacionados con su actividad en pasarelas y con actividades al aire libre.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Villaverde, hijo de nuestra compañera Brenda Lissette Posadas Franco de Villaverde, del equipo de la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora. pic.twitter.com/E0xumjOeF0 — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) August 1, 2026

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