Qué sabe de la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde en un accidente en la ruta Interamericana

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Qué sabe de la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde en un accidente en la ruta Interamericana

El modelo Sebastián Villaverde perdió la vida en un accidente de motocicleta en la ruta Interamericana.

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SEBASTIÁN VILLAVERDE

El modelo guatemalteco murió en un accidente de motocicleta en el km 81 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde murió este sábado 1 de agosto en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según el reporte, el percance ocurrió en el sector conocido como Las Cabras, en esa ruta.

Los bomberos informaron de que fueron alertados sobre un accidente de motocicleta y localizaron al motorista sobre la cinta asfáltica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Añadieron que, según la información preliminar, la motocicleta impactó contra el arriate central.

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De acuerdo con el reporte, el motorista fue identificado como Sebastián Villaverde, originario de la capital.

En redes sociales han compartido esquelas que destacan la trayectoria del modelo guatemalteco.

En sus redes sociales compartía eventos relacionados con su actividad en pasarelas y con actividades al aire libre.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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