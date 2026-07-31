Una fotografía reunió a dos hermanas separadas por más de cuatro mil kilómetros, en una historia al estilo de Juego de gemelas

Como salida de la película de Disney Juego de gemelas, una fotografía logró reunir a dos gemelas que fueron separadas para vivir con familias distintas. Las protagonistas de esta historia son las hermanas Olivia y Emaline, quienes estuvieron separadas por más de cuatro mil kilómetros.

A diferencia de la ficción, que llevó a Hallie Parker y Annie James a un campamento, fue una fotografía publicada en un grupo de adopción la que desencadenó el reencuentro de estas gemelas.

La historia fue presentada por la revista People, que reveló que Olivia y Emaline llegaron a un orfanato en China con pocos días de diferencia y posteriormente fueron adoptadas por familias distintas.

Lo curioso es que ambas fueron adoptadas por familias estadounidenses cuando tenían alrededor de siete meses. Desde el momento de la adopción, el parecido entre las bebés llamó la atención del grupo que viajaba para adoptar, al punto de que varias personas sugirieron a las familias realizarles una prueba de ADN.

El relato publicado por la revista detalla que incluso un profesor de microbiología que viajaba en esa oportunidad les ofreció realizar una prueba de ADN después de tomar muestras de las niñas. Pese a ello, las familias se negaron, pues pensaron que solo se trataba de rasgos similares por su origen étnico.

Meses después, Stacey Coogle navegaba por un grupo de adopción en Facebook cuando encontró una fotografía de una niña que creyó era su hija. Incluso pensó que su esposo la había tomado, pero, al analizarla con detenimiento, se dio cuenta de que no se trataba de ella.

El relato de Stacey Coogle detalla que incluso su esposo quedó confundido. “¿Cuándo tomaste esa foto de Olivia?”, preguntó. Fue después de eso cuando surgió la duda.

Decidida a averiguar qué ocurría, Stacey cuenta que le envió un mensaje a Sherilyn Draper, madre de Emaline Ricketts, al que adjuntó la fotografía de ambas niñas. En su testimonio, Draper destaca que ella también pensó que una fotografía de Olivia correspondía a su hija.

Fue cuando las niñas tenían 18 meses que el mismo profesor realizó la prueba de ADN y confirmó su parentesco. Según recordó, dijo: “En China ya lo sabíamos”.

Mientras Olivia vivía en Elizabethtown, Kentucky, Emaline se encontraba en California, por lo que casi cuatro meses después de enterarse del parentesco de las niñas, las familias decidieron reunirse.

Las madres de las gemelas destacan que, al encontrarse en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, la conexión entre ambas fue evidente, al punto de que llegaron a alimentarse mutuamente.

Desde ese momento, las hermanas han mantenido el contacto, pues ambas familias conservaron el vínculo mediante videollamadas y algunas visitas cada año. En la actualidad, las gemelas tienen 20 años y ambas han construido su vida universitaria en sus respectivas ciudades.