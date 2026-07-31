Demandan a Netflix por el robo de una película inédita: la cronología del caso, las versiones de ambas partes y la cifra que podría pagar la empresa

La empresa de entretenimiento Netflix sufrió un robo dentro de sus oficinas que derivó en una investigación y en una demanda multimillonaria, luego de que se conociera que entre los objetos sustraídos había un disco duro con una película inédita de Nicolas Cage.

Los productores presentaron una demanda, ya que uno de los discos duros contenía una copia del thriller bélico Fortitude, proyecto basado en una historia de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

La historia presenta a agentes de inteligencia británicos que se embarcan en operaciones estratégicas con el fin de engañar al liderazgo nazi.

El caso ha generado una disputa entre ambas partes, que presentan versiones diferentes. Así se ha desarrollado la cronología de este caso.

¿Qué pasó con la película?: la cronología del caso

En junio del 2026, fueron robados dispositivos de almacenamiento de las oficinas de Netflix en Los Ángeles. Entre ellos se encontraba una copia sin cifrar de la película Fortitude, dirigida por Simon West.

La película llegó a las oficinas de Netflix después de que la empresa mostrara interés en el proyecto tras ver el material promocional en diciembre del 2025. Posteriormente solicitó un primer montaje, que fue entregado en junio del 2026.

The Hollywood Reporter, que dio a conocer la demanda, informó que Netflix pidió a los cineastas acceso a la clave de un paquete de cine digital con el objetivo de probar la película.

Según la demanda, uno de los productores llevó personalmente el disco duro, sin cifrar, el 15 de junio. También solicitó a Netflix que eliminara los archivos una vez concluidas las pruebas.

Posteriormente ocurrió el robo en las oficinas de Netflix. La empresa informó del hecho mediante un correo electrónico fechado el 25 de junio. En el mensaje, Sean Berney, director de adquisiciones de películas de Netflix, indicó que habían sido robados varios discos duros y que su equipo trabajaba para esclarecer el caso.

¿Quiénes demandaron a Netflix?

Después de que se notificó el robo, el 30 de junio se presentó una demanda contra Netflix ante un tribunal federal de California.

Según Variety, el guionista y productor Simon Afram, junto con Op-Fortitude, interpuso la demanda al considerar que el robo perjudicaría la comercialización de Fortitude.

En la demanda se señala que la producción entregó a Netflix una copia sin cifrar para su evaluación y que la pérdida del material podría afectar la venta de la película.

¿Cuánto piden los demandantes?

Simon Afram solicita una indemnización de al menos US$105 millones, al considerar que el incidente podría afectar el futuro comercial de Fortitude, película ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

La demanda fue presentada pese a que Netflix aseguró que, según su investigación, Fortitude se encontraba junto con otros discos duros vacíos cuando ocurrió el robo. Asimismo, The Hollywood Reporter indicó que la empresa rechazó las reclamaciones económicas relacionadas con la pérdida del material.

¿Cuáles son los argumentos de Netflix y de la parte demandante?

Netflix sostiene que la copia entregada no contaba con "las medidas de seguridad estándar de la industria", por lo que considera que no le corresponde asumir las reclamaciones derivadas del riesgo de pérdida. No obstante, afirmó que mantiene una investigación y un monitoreo constante para detectar una posible filtración.

La parte demandante sostiene que fue Netflix quien solicitó acceso al material para realizar las pruebas de la película, según reportan medios internacionales.

The Hollywood Reporter añade que la demanda también señala que Netflix no informó si solicitó a las autoridades investigar el robo y que, tras la denuncia presentada por la producción, rechazó involucrar al Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los demandantes argumentan que la pérdida del material dificulta la comercialización de Fortitude, ya que los posibles compradores deberán considerar el riesgo de que la copia sea difundida de forma ilícita, lo que podría afectar las campañas de mercadeo y las aspiraciones de la película en la temporada de premios en caso de una filtración.