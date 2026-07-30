Estrenos de Disney+ en agosto del 2026: Camp Rock 3, Star Wars: Visions, Futurama y Wizards Beyond Waverly Place, entre los destacados

La plataforma, que apuesta por una amplia variedad de contenidos para distintos públicos, presentará en agosto continuaciones de producciones clásicas como Camp Rock y Los hechiceros de Waverly Place, mientras otros títulos se incorporan por primera vez.

Para este mes, Disney+ ofrece una selección de películas, series y programas deportivos que mantendrán al público atento a la pantalla. Uno de los estrenos más esperados es Camp Rock 3, que traerá de regreso a los Jonas Brothers, esta vez para compartir con una nueva generación de campistas.

Otro de los lanzamientos destacados es Futurama, que llega con su temporada 14 a Hulu, mientras Star Wars: Visions presenta – El Noveno Jedi incorporará una nueva historia animada inspirada en el universo de Star Wars.

Por su parte, Justin Russo regresa en Wizards Beyond Waverly Place para continuar el entrenamiento de Billie, quien buscará rescatar a Alex. La plataforma, que integra contenidos de Hulu y ESPN, según el tipo de suscripción, también ofrecerá producciones como Mi villano favorito y eventos deportivos como el partido entre New York Liberty y Phoenix Mercury.

Estos son algunos de los estrenos destacados de Disney+:

30 for 30 – Jordan viaja en autobús (1 de agosto)

Este documental presenta cómo, tras liderar al Dream Team hacia la medalla de oro olímpica y llevar a los Chicago Bulls a su tercer campeonato consecutivo de la NBA, Michael Jordan se retiró del baloncesto.

El padre de la novia Parte II (1 de agosto)

Uno de los clásicos llega a la plataforma. La historia muestra cómo George Banks intenta disfrutar de una vida tranquila después del matrimonio de su hija, pero el anuncio de su embarazo cambia por completo sus planes.

Transmisión en vivo de Lollapalooza (1 y 2 de agosto)

Uno de los festivales de música más importantes llegará a Disney+ en una transmisión en vivo. Lollapalooza ofrecerá durante cuatro días la presentación de más de 170 bandas distribuidas en ocho escenarios del Grant Park, en Chicago.

CoComelon Playdates con los amigos de Sanrio (4 de agosto)

Para los más pequeños de la casa, Disney+ presenta un encuentro entre los personajes de CoComelon y Sanrio, quienes iniciarán una nueva amistad.

Star Wars: Visions presenta – El Noveno Jedi (5 de agosto)

La nueva miniserie sigue a Lah Kara, quien emprende un viaje de autodescubrimiento junto con Juro y un pequeño grupo de jedis para rescatar a su padre e impedir que un misterioso líder sith desate la oscuridad sobre la galaxia, según la sinopsis de Disney.

Nuevos episodios de X-Men '97, temporada 2 (5 y 12 de agosto)

La exitosa producción continúa con dos nuevos episodios en los que los X-Men intentan encontrar el camino de regreso a casa después de ser transportados a distintas épocas.

Wizards Beyond Waverly Place, temporada 3 (5 de agosto)

En esta temporada, Billie atraviesa una etapa de madurez tras la pérdida de Alex, por lo que decide reunirse con su padre al comprender que esa es la única forma de salvar a su madre.

"Mientras su familia se une para encontrar a Alex, Billie comprende que su fuerza combinada es la única manera en que los Russo pueden derrotar al mal que los azota", destaca la sinopsis.

Camp Rock 3 (14 de agosto)

Uno de los estrenos más esperados es Camp Rock 3, en el que los hermanos Jonas regresan al campamento con el objetivo de descubrir a la próxima gran estrella que será la telonera de sus conciertos.

Cuando Connect 3 lleva al límite a los campistas, afloran nuevos talentos, rivalidades, romances y una competencia por convertirse en el mejor.

Sofía la Primera: Magia Real, temporada 1 (19 de agosto)

La nueva serie, ambientada en el universo de Sofía, sigue a la princesa durante su paso por la Escuela Charmswell de Magia Real, donde aprenderá a dominar sus poderes y conocerá a nuevos amigos.

Venom: El último baile (25 de agosto)

La película se incorporará a Disney+, donde el público podrá seguir la historia de Eddie y Venom, quienes, perseguidos por sus respectivos mundos, huyen y deben tomar una decisión devastadora que pondrá fin a su último baile.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir, temporada 6 (26 de agosto)

La serie animada, ambientada en París, sigue a Marinette y Adrien, quienes se convierten en los superhéroes Ladybug y Cat Noir para enfrentar al mal, mientras el portador del Miraculous del Pavo Real continúa sembrando el caos en la ciudad.

Los Simpson: Espejo Amarillo (26 de agosto)

Con un episodio exclusivo, la serie llegará a Disney+, donde una lámpara defectuosa revela una verdad desgarradora sobre lo que Homer cree que es la realidad, mientras una tableta con inteligencia artificial se hace amiga de Maggie y termina controlándola.