Estrenos de Prime Video en agosto de 2026: las películas, series y documentales que llegan a la plataforma

Prime Video anunció los estrenos que tendrá en su plataforma de streaming durante agosto del 2026, con series y películas y nuevas temporadas que presentarán historias de diversos géneros.

Entre las producciones más esperadas figura la nueva temporada de Betty, la fea: La historia continúa, que reunirá a más personajes originales de la telenovela y presentará un nuevo drama.

La tensión marcará películas como Carrera de Bestias, que lleva a la pantalla una historia de poder y ambición; Barreda, inspirada en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina, y La voluntad de Dios, centrada en una historia de venganza.

La programación de Prime Video para agosto del 2026 también incluye series de acción, comedia, deporte y drama que llevarán a los espectadores por diversas historias.

Sterling Point (5 de agosto)

La serie sigue a Annie Jacobson, una joven de 17 años de Nueva York que hereda la misteriosa isla de su abuelo en Canadá. Allí, entre nuevas amistades, romances y secretos familiares, su vida toma un rumbo inesperado.

Carrera De Bestias (7 de agosto)

La película se desarrolla en un Río de Janeiro futurista, dividido por una crisis ambiental, donde la Carrera de la Bestia se convierte en el mayor espectáculo: un juego brutal controlado por magnates que hacen competir a personas de escasos recursos por un millón de dólares.

Nadie nos va a extrañar, nueva temporada (7 de agosto)

Los cuatro protagonistas cursan el último año de preparatoria, aún afectados por la pérdida de Memo. Aunque su negocio y su amistad los mantienen unidos, una nueva competencia amenaza con desplazarlos mientras enfrentan un futuro incierto.

Reacher, cuarta temporada (12 de agosto)

Basada en la novela Mañana no estás, de Lee Child, esta cuarta temporada presenta un trágico encuentro en el metro que arrastra a Jack Reacher a un juego mortal contra enemigos sumamente poderosos.

El último amanecer (26 de agosto)

La película sigue a Ry, una universitaria con una enfermedad crónica que pasa el verano en Mallorca con su madre. Allí se enamora de Julián y comienza a vivir el presente, hasta que su estado de salud y secretos familiares amenazan con cambiarlo todo.

Betty, la fea: La historia continúa, nueva temporada (28 de agosto)

Por primera vez desde la telenovela original, el Cuartel de las Feas se reúne por completo. La temporada también marca el regreso de personajes entrañables como El Francés y Román, dos figuras clave de la historia.

Barreda (28 de agosto)

La película de ficción está basada en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda, un dentista que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su vivienda.

La voluntad de Dios (19 de agosto)

La película narra la historia de dos hermanas gemelas con cicatrices causadas por los abusos de su padre. Desde el lecho de muerte, su madre les ordena localizarlo y matarlo para vengar el sufrimiento que les causó.

Novak Djokovic: El lobo en el invierno (20 de agosto)

El documental de larga duración de Prime Video muestra el detrás de cámaras de Novak Djokovic, considerado el tenista masculino más exitoso de la historia.