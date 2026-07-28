Revelan el primer tráiler de “Carrie”, la nueva serie de suspenso basada en la novela de Stephen King

Este fin de semana salieron a la luz los primeros avances de Carrie, la nueva serie de suspenso basada en la novela de Stephen King que próximamente estará disponible en Prime Video.

La miniserie tendrá ocho episodios que contarán la historia de una adolescente inadaptada que, tras la muerte repentina de su padre, ingresa por primera vez a la escuela pública y debe enfrentar un escándalo de acoso, la presión de las redes sociales y el despertar de poderes telequinéticos.

El primer tráiler fue presentado en la Comic-Con de San Diego, California, el pasado sábado 25 de julio, donde muestra escenas del gimnasio escolar, el momento en que Carrie White recibe la corona en el baile de graduación y su posterior grito en medio de un incendio.

La serie fue creada, producida y dirigida por Mike Flanagan, quien aseguró que su versión es totalmente distinta de las adaptaciones anteriores.

"Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante", señaló el cineasta.

Agregó que la producción se adentrará en la crueldad del mundo actual y en cómo internet la alienta, la recompensa, la celebra y la amplifica. "Esto es terrible para los adultos, y para los adolescentes aún más".

La protagonista será interpretada por Summer H. Howell, quien fue elegida entre más de mil aspirantes para dar vida a Carrie White.

"Se siente como si mi Carrie llegara a este mundo muy abierta y emocionada. Quiere hacer amigos, ir a la escuela y conocer gente. Nunca ha experimentado a nadie más que a su mamá y a su papá", dijo la actriz en declaraciones a Deadline.

La actriz también ha participado en producciones de terror como Curse of Chucky, Cult of Chucky y Channel Zero.

El reparto incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Matthew Lillard como el director Grayle, Samantha Sloyan como Margaret White, Alison Thornton como Chris Hargensen, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy y Joel Oulette como Tommy.

Esta será la primera adaptación televisiva de la novela de Stephen King, publicada en 1974. En 1976 fue llevada al cine en una película nominada al Óscar.

Luego, en 1999, se estrenó Carrie 2: La ira; en 2002 se produjo otra versión para televisión y, en 2013, se estrenó un remake protagonizado por Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.

Carrie se estrenará el miércoles 7 de octubre de 2026 en Prime Video con ocho capítulos.