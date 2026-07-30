Estrenos de Netflix en agosto del 2026: Cien años de soledad, La última casa, Mourinho y otros títulos que llegan a la plataforma

Ya sea para un maratón, para disfrutar de los días lluviosos de agosto o para descubrir nuevas propuestas cinematográficas, Netflix presenta una cartelera llena de opciones que mantendrán al público frente a la pantalla.

La plataforma integrará a su extenso catálogo una amplia variedad de series, películas y documentales. Entre los títulos más esperados destacan la segunda temporada de Cien años de soledad, basada en la obra de Gabriel García Márquez, y una nueva entrega de Mi vida con los chicos Walter.

Asimismo, llegarán estrenos como Mourinho, documental dedicado al entrenador portugués José Mourinho y a los momentos más importantes de su carrera. Los amantes de las sitcom también podrán disfrutar de producciones como Gatos callejeros.

Este agosto, Netflix continúa ampliando su catálogo. Actualmente, en Guatemala ofrece los siguientes planes: Básico, US$6.99; Estándar, US$9.99, y Premium, US$13.99 al mes.

Hasta el momento, para Guatemala están previstos más de 25 estrenos, entre los que destacan:

El escándalo de Trustor (5 de agosto)

La producción narra uno de los mayores crímenes financieros de Suecia, cuando cinco personas compraron la compañía de inversiones Trustor. Aunque al principio todo parecía estar en orden, tres meses después la estafa salió a la luz.

"La mente maestra detrás del golpe, Joachim Posener, desapareció sin dejar rastro y, durante tres décadas, ha logrado mantenerse escondido de Interpol y de las fuerzas de seguridad suecas, hasta que la documentalista Karin af Klintberg da con su paradero", destaca la sinopsis.

Una esposa para Harry (5 de agosto)

En este nuevo programa, Harry Jowsey pondrá su vida amorosa en manos de las personas que mejor lo conocen, quienes elegirán entre un grupo de candidatas que buscarán conquistar tanto al protagonista como a su familia para alcanzar el amor verdadero y el matrimonio.

Cien años de soledad, temporada 2 (5 de agosto)

Tras la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo, según la sinopsis, ya que los conservadores, temerosos de las amenazas del coronel Aureliano Buendía, preparan un atentado.

Asimismo, llegará el tren que abrirá las puertas a la compañía bananera y desatará los acontecimientos que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

(6 de agosto)

La nueva temporada llevará al público nuevamente a la granja de la familia Walter. Jackie y Cole finalmente confesaron su amor en la temporada anterior, pero ahora deberán enfrentar nuevos desafíos tras el traslado del patriarca a un hospital.

Alex buscará consolidarse en su nuevo equipo de rodeo, Cole explorará las carreras de autos y Jackie enfrentará un nuevo dilema al no poder olvidar la vida que dejó en Nueva York.

Gatos callejeros (7 de agosto)

La sitcom animada creada por Ricky Gervais presenta las vicisitudes de un grupo de felinos británicos de distintos estratos sociales que buscan compañía mientras reflexionan sobre la vida cotidiana.

La última casa (7 de agosto)

La producción cuenta la historia de cuatro miembros de una familia que quedan atrapados en su propia vivienda y deben trabajar juntos para sobrevivir con recursos cada vez más escasos mientras enfrentan la amenaza que los mantiene encerrados.

Death Inc., temporada 4 (7 de agosto)

La nueva temporada comienza con la pregunta: ¿quién asumirá la dirección del negocio? Chemi propone convertirse en director interino para luego ceder el puesto a Dámaso, quien enfrenta un difícil dilema. "Mientras tanto, Chemi sigue maquinando y empieza a tomar medidas que podrían funcionar en cualquier otro lugar, excepto una funeraria", adelanta la sinopsis

Acaramelados (7 de agosto)

La comedia romántica sigue la historia de Go Eun-sae, una fiscal que pierde la memoria, y Jang Tae-ha, un entrenador de boxeo que asegura ser su novio. La historia llevará a Eun-sae a vivir con él mientras intenta descubrir si ese supuesto romance realmente existió.

Mourinho (11 de agosto)

El documental sigue la vida de José Mourinho y recorre el camino que lo llevó a conquistar la Liga de Campeones con el FC Porto hace veinte años.

También repasa su paso por clubes como Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, además de los éxitos y controversias que han marcado su carrera.

Nando entre dos mundos (12 de agosto)

La historia sigue a Nando, quien intenta alejarse de la vida criminal.

Sin embargo, un viaje para recuperar a su hija y la presión de la organización que alguna vez lideró lo obligarán a enfrentarse nuevamente con su pasado.

(13 de agosto)

Sybylla es una joven adelantada a su época cuyo mayor sueño es convertirse en escritora. Sin embargo, su familia solo piensa en encontrarle un buen esposo.

La sinopsis destaca que desafiará las convenciones de la sociedad australiana de 1900 mientras busca alcanzar su independencia.

El peso de la ley (14 de agosto)

La producción sigue a una talentosa fiscal que termina atrapada dentro de una red criminal en una prisión, liderada por el hermano que creía muerto. La sinopsis destaca que deberá elegir entre la justicia y la familia, la ley y la supervivencia, la verdad y la traición.

Toda la verdad de mis mentiras (28 de agosto)

La historia presenta a un grupo de amigos cuya relación será puesta a prueba durante un viaje. Los secretos que cada uno guarda comenzarán a salir a la luz y desencadenarán una creciente tensión.