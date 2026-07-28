Encuentro de Conviteros 2026: fecha, hora, recorrido y otros detalles del desfile que llenará de ritmo a la Ciudad de Guatemala

Bajo el lema "Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos", llega el Encuentro de Conviteros 2026, en el que la música, el baile y la alegría recorrerán las calles de la Ciudad de Guatemala.

Este evento será un espacio de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país, que en cada oportunidad llenan de alegría sus municipios.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), se espera la participación de al menos cuatro mil integrantes de diversas agrupaciones conviteras provenientes de los 22 departamentos de Guatemala, con lo que se busca romper la centralización y celebrar la diversidad del país.

El evento reunirá convites tradicionales, botargas, guerreras e indumentaria maya, con el propósito de reconocer, fortalecer y divulgar las expresiones artísticas de estas agrupaciones, que van más allá de un legado cultural, pues forman parte de la preservación del patrimonio cultural intangible.

La edición 2026 marca la segunda edición del Encuentro de Conviteros, tras el éxito de la realizada en el 2025, cuando agrupaciones de Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango y otros departamentos celebraron la cultura de los convites.

A diferencia de la primera edición, este año se realizarán dos recorridos que transitarán entre las zonas 1 y 2 de la Ciudad de Guatemala. Ambos desfiles tendrán como destino la Plaza de la Constitución, donde concluirá esta celebración cultural con la presentación final de las agrupaciones.

Fecha

27 de septiembre del 2026.

Hora

El recorrido iniciará a las 8 horas.

Lugar

Desfile 1: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala).

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala). Desfile 2: Sexta Avenida, zona 2, Ciudad de Guatemala.

Precio

La actividad será gratuita.

Inscripción

La inscripción para participar en el Encuentro de Conviteros continúa habilitada para los grupos de convites tradicionales, botargas e indumentaria maya. Según el MCD, el plazo concluirá el próximo viernes 31 de julio, a las 16 horas.

Las agrupaciones interesadas pueden inscribirse en www.sicultura.gob.gt.

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