Festival del Atol de Elote 2026: gastronomía, música y tradición se unen en San Lucas Sacatepéquez

Desde uno de los municipios con mayor tradición gastronómica de Guatemala llega la IV edición del Festival del Atol de Elote, un evento que busca preservar las recetas ancestrales, promover la riqueza culinaria de San Lucas Sacatepéquez y fortalecer una tradición que ha pasado de generación en generación.

El festival abrirá sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros para rendir homenaje al atol de elote, una de las bebidas más representativas del municipio. Además de degustar esta preparación tradicional, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de platillos y antojitos elaborados a base de maíz, ingrediente fundamental de la gastronomía local.

La riqueza de las recetas y el sabor del atol de elote, conservados por generaciones de vecinos, han llevado a que San Lucas Sacatepéquez sea reconocido como la tierra del atol de elote. Según la Dirección Municipal de Cultura, el festival se ha consolidado como una de las principales actividades culturales y gastronómicas del municipio, al rendir homenaje a una de las tradiciones culinarias que mejor lo identifican.

De acuerdo con la comuna, esta bebida ha distinguido a San Lucas Sacatepéquez desde que era ofrecida a los viajeros que transitaban por el sector conocido como La Cuchilla décadas atrás. Con el paso de los años, el atol de elote se convirtió en un referente gastronómico del municipio, especialmente en el Mercado Monumento al Caminero y en otros puntos de venta donde continúa formando parte de la identidad local.

Como parte de la celebración, el festival ofrecerá una amplia variedad de platillos elaborados a base de maíz en distintos puestos de comida típica. Asimismo, contará con presentaciones musicales en vivo y actividades artísticas dirigidas a toda la familia.

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez destaca que el Festival del Atol de Elote tiene como propósito fortalecer el turismo gastronómico, impulsar la economía local, preservar las tradiciones culinarias y promover la riqueza cultural que distingue al municipio.

Fecha

Domingo 9 de agosto de 2026

Horario

De 9.00 a 20.00 horas

Lugar:

Sexta calle, desde el Mercado Cantonal hasta la cancha de básquetbol, frente al edificio de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

Entrada:

Ingreso libre.

Parqueo:

Precio: Q10 por vehículo (válido durante la permanencia en el evento).

Q10 por vehículo (válido durante la permanencia en el evento). Ubicación: parqueo habilitado en el Campo de Fútbol (Estadio) de San Lucas Sacatepéquez.

Cupos para emprendedores:

Los emprendedores, productores y comerciantes interesados pueden inscribirse en la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en 3.ª avenida 3-10, zona 1, San Lucas Sacatepéquez.

Teléfono: 7937-3634.

Actividades:

Venta de atol de elote

Productos derivados del maíz

Gastronomía típica (chuchitos, tostadas, atoles...)

Emprendimientos locales

Música en vivo

Presentaciones artísticas

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

San Lucas Sacatepéquez celebra su IV festival de atol de elote, una bebida representativa de la gastronomía del municipio. (Foto Prensa Libre: cortesía Sebastián Mijangos).