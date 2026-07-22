Festival de las Flores 2026: fechas y el lema de la décima edición que transformará Antigua Guatemala en un jardín viviente

El Festival de las Flores se ha convertido en una tradición en Antigua Guatemala que en cada edición llena de vida, arte, color y aroma los parques, las calles, las fachadas e incluso los monumentos emblemáticos de la ciudad. En esta décima edición, la fiesta continuará para hacer de la ciudad colonial un jardín viviente.

En esta celebración, Antigua Guatemala se convertirá en el epicentro del arte floral y de la creatividad de quienes trabajan con este tipo de expresión efímera. En su décima edición, los organizadores han optado por un tema que exalta la esencia de la ciudad colonial, de sus habitantes, de sus visitantes y de los rincones que la mantienen como un destino único.

A lo largo de estas diez ediciones, Antigua Guatemala ha visto florecer este festival, pero los organizadores resaltan que con el tiempo han comprendido que no se trataba de llenar una ciudad de flores, sino de descubrir una ciudad que siempre floreció, “Hay ciudades que se adornan con flores y otras que nacieron para florecer” resaltan.

Para esta edición, buscan recordar que Antigua Guatemala siempre ha florecido. Por ello, esta décima edición rinde homenaje a Antigua Guatemala bajo el lema "Ciudad floreciente", con el que se celebrará una década de compartir la belleza de la ciudad y de las flores.

Según el comunicado del Festival de las Flores, durante noviembre, reconocido como el Mes de las Flores en Antigua Guatemala, se realizarán intervenciones florales, exposiciones de arte, instalaciones inmersivas, talleres, actividades gastronómicas, música, experiencias culturales y actividades para toda la familia.

“El Festival de las Flores celebra este 2026 una década de historia, creatividad y amor por Guatemala. Su 10.ª edición honra el camino recorrido y abre un nuevo capítulo bajo un concepto que nace de la esencia misma de Antigua Guatemala: Ciudad floreciente”, destacan los organizadores.

Esto es lo que podrá encontrar en esta edición del Festival de las Flores Antigua Guatemala 2026.

Fecha:

14 y 15 de noviembre de 2026

Lugar:

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Precio:

Ingreso gratuito

Agenda:

Concursos florales

Mercadito de las Flores

Presentaciones musicales, danza, poesía y teatro al aire libre

Talleres

Concurso del Festival de las Flores 2026

Como en ediciones anteriores, el evento contará con concursos florales que premiarán las instalaciones artísticas elaboradas con flores más destacadas de esta edición y que se apeguen al tema "Ciudad floreciente", en las siguientes categorías:

Barrio con Mejor Actitud

Categoría Libre

Categoría Fachadas

Bicicletas

Monumental

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