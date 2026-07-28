La fiesta de agosto llega al Museo del Ferrocarril con recorridos en tren, actividades de feria y gastronomía

El Museo del Ferrocarril de Guatemala abrirá sus puertas para celebrar las fiestas agostinas en dos fechas que ofrecerán música, gastronomía y la experiencia de viajar por las vías que alguna vez conectaron el país.

El evento permitirá recorrer parte de la historia a bordo de uno de los trenes que dieron vida al sistema ferroviario de Guatemala entre 1880 y 1996. Además, incluirá actividades con temática de feria en honor a la Virgen de la Asunción.

La actividad se suma a la celebración de la Ciudad de Guatemala por la festividad de la Virgen de la Asunción, que se conmemora el 15 de agosto. El espacio contará con marimba en vivo, spots fotográficos, antojitos y actividades tipo feria.

El recorrido tendrá una duración de 35 minutos, desde el Museo del Ferrocarril hasta la estación Gerona, y se efectuará en distintos horarios durante las dos fechas programadas.

«Ven a vivir la experiencia del Tren Histórico», indica la invitación del evento, que permitirá a las nuevas generaciones conocer cómo era viajar en ferrocarril y a los adultos revivir los recuerdos de esos recorridos.

Fechas

Sábado 8 y domingo 23 de agosto del 2026

Horarios

Sábado

18.30 horas

19.30 horas

Domingo

10 horas

11.30 horas

13.30 horas

15 horas

Lugar

En la 9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precio

Q75 por persona

Boletos

Adquiéralos a través de WhatsApp: +502 3994 1310

En las instalaciones del Museo del Ferrocarril, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas

Actividades

Recorridos en tren

Spots fotográficos

Antojitos de temporada

Actividades tipo feria

Parqueo

Ubicado en la 10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul de FEGUA)

Tarifa única: Q25

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