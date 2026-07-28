Escenario
La fiesta de agosto llega al Museo del Ferrocarril con recorridos en tren, actividades de feria y gastronomía
Como parte de las fiestas agostinas, el Museo del Ferrocarril ofrecerá una actividad especial que reúne música, gastronomía y recorridos en tren para revivir la historia ferroviaria. Así puede participar.
El Museo del Ferrocarril celebrará las fiestas agostinas en sus instalaciones. (Foto Prensa Libre: cortesía Museo del Ferrocarril)
El Museo del Ferrocarril de Guatemala abrirá sus puertas para celebrar las fiestas agostinas en dos fechas que ofrecerán música, gastronomía y la experiencia de viajar por las vías que alguna vez conectaron el país.
El evento permitirá recorrer parte de la historia a bordo de uno de los trenes que dieron vida al sistema ferroviario de Guatemala entre 1880 y 1996. Además, incluirá actividades con temática de feria en honor a la Virgen de la Asunción.
La actividad se suma a la celebración de la Ciudad de Guatemala por la festividad de la Virgen de la Asunción, que se conmemora el 15 de agosto. El espacio contará con marimba en vivo, spots fotográficos, antojitos y actividades tipo feria.
El recorrido tendrá una duración de 35 minutos, desde el Museo del Ferrocarril hasta la estación Gerona, y se efectuará en distintos horarios durante las dos fechas programadas.
«Ven a vivir la experiencia del Tren Histórico», indica la invitación del evento, que permitirá a las nuevas generaciones conocer cómo era viajar en ferrocarril y a los adultos revivir los recuerdos de esos recorridos.
Fechas
- Sábado 8 y domingo 23 de agosto del 2026
Horarios
Sábado
- 18.30 horas
- 19.30 horas
Domingo
- 10 horas
- 11.30 horas
- 13.30 horas
- 15 horas
Lugar
En la 9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril
Precio
- Q75 por persona
Boletos
- Adquiéralos a través de WhatsApp: +502 3994 1310
- En las instalaciones del Museo del Ferrocarril, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas
Actividades
- Recorridos en tren
- Spots fotográficos
- Antojitos de temporada
- Actividades tipo feria
Parqueo
- Ubicado en la 10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul de FEGUA)
- Tarifa única: Q25
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