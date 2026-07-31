Disney pone fin a Wonder Man: la reacción del protagonista tras la cancelación de la serie

Aunque meses atrás se anunció la continuación de Wonder Man, Disney decidió no seguir con el proyecto, que presentó la historia de Simon Williams y su lucha por conseguir el papel de su vida.

Dos meses después de su lanzamiento, Disney habría anunciado una segunda temporada de Wonder Man. Sin embargo, la revista Variety confirmó recientemente que la empresa decidió no continuar con la producción.

La serie, que se había consolidado como una nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel, fue cancelada sin que Disney explicara los motivos. No obstante, AS Diario indicó que todo apunta a que la decisión no obedeció a la calidad de la producción, sino a la baja audiencia dado que tuvo una buena recepción de la crítica ya que en Rotten Tomatoes obtuvo 91% de aprobación de la crítica y 87% del público.

Además, se conoció que, pese al anuncio de una segunda temporada, la empresa nunca abrió una sala de guionistas para desarrollarla. Variety señaló que el equipo fue liberado después del estreno.

Aunque la serie no continuará, otra fuente destacó que algunos de sus personajes podrían aparecer en futuros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel.

La reacción del protagonista

La serie fue protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, quienes interpretaron a Simon Williams y Trevor Slattery, respectivamente, personajes que se integraron al Universo Cinematográfico de Marvel.

Fue Yahya Abdul-Mateen II quien se pronunció sobre la cancelación de Wonder Man. El actor agradeció a todas las personas que vieron, disfrutaron y compartieron la serie. "Así es la vida", dijo Yahya Abdul-Mateen II, para luego destacar que la serie había funcionado, lo que lo hacía sentirse orgulloso.

"El show funcionó. Y eso es lo que más me gusta de eso. Pude verlo en las caras de los reactores de YouTube (porque esta vez lo vi junto con todos vosotros) y puedo verlo en los mensajes que recibo diciendo cómo el show les recordó a algunos de ustedes no darse por vencidos".

El actor agradeció el cariño recibido, tanto por medio de mensajes como de las personas que lo saludan en su vida cotidiana. Más allá de la cancelación, destacó que se queda con la satisfacción de haber formado parte del proyecto y con el respaldo del público.

Finalizó su mensaje con las palabras: "Gracias por ver… Y uhh… Nos vemos en los Emmy".

Wonder Man

La producción, estrenada en la plataforma en enero pasado, presentó la historia de Simon Williams, un aspirante a actor de Hollywood que lucha por impulsar su carrera.

Una oportunidad actoral lo lleva a buscar el papel que podría cambiarle la vida, cuando el director Von Kovak prepara una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.

En ese proceso conoce a Trevor Slattery, un actor que busca relanzar su carrera. Ambos afrontan los desafíos de abrirse paso en la industria del entretenimiento, mientras la serie muestra el detrás de cámaras del mundo del espectáculo.