Fijan juicio que evaluará los señalamientos de monopolio contra Paramount por la adquisición de Warner Bros. Discovery

El juicio en el que se examinará la demanda presentada por 12 estados, que cuestionan la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, quedó fijado oficialmente para el 2027.

La disputa por la adquisición de Warner Bros. Discovery ha tenido diversas aristas desde que se anunció. El proceso ha incluido la competencia con otras empresas del sector y la oferta presentada por Paramount para concretar la adquisición.

Pese a que Paramount y Warner Bros. Discovery habrían firmado un acuerdo de fusión mediante una transacción de US$110 mil millones (unos Q858 mil millones), con el que buscaban establecerse como una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel, el proceso permanece suspendido.

Fue en julio cuando se anunció que la adquisición quedaría congelada hasta junio del 2027, período durante el cual se examinará la demanda presentada por 12 estados que señalan que el acuerdo podría crear un monopolio.

Paramount destacó que, ante la decisión, no se «cerrará, consumará ni completará de ninguna otra manera, y los demandados no tomarán ninguna medida, directa o indirectamente, para integrar o consolidar sus operaciones», hasta que se resuelva el litigio.

Aunque Paramount buscaba que el proceso judicial comenzara en noviembre próximo, finalmente una jueza federal fijó oficialmente para el 2 de marzo del 2027 el inicio del juicio, en el que se determinará el futuro de la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Será la jueza Araceli Martínez-Olguín quien esclarecerá el caso. Se espera que el juicio se prolongue durante 12 días hábiles. En ese período se revisará la demanda presentada por los estados de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, según CNN.

La demanda antimonopolio busca esclarecer los efectos de la fusión en la industria del entretenimiento en tres áreas: «la distribución de películas de “estreno amplio”, la distribución prevista de películas taquilleras y la concesión de licencias de canales de cable», destaca CNN.

La demanda se presentó antes de que venza un plazo que complicaría el proceso de adquisición. Según la Agencia EFE: «Paramount debe pagar a los accionistas de WBD aproximadamente 7 millones de dólares por cada día transcurrido después del 30 de septiembre sin que se haya cerrado la operación, de acuerdo con la televisora»; por ello, la empresa buscaba que el juicio comenzara este año.