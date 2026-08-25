Programa gratuito en Miami busca reducir la brecha de talento en IA

El 72 % de los empleadores en Estados Unidos tiene dificultades para encontrar trabajadores con habilidades digitales, mientras que casi tres de cada cuatro empleados señalan que necesitan más formación en el área, según datos de Amazon Web Services (AWS) y Gallup.

Para atajar este problema, Miami acogerá una iniciativa de desarrollo profesional orientada a ampliar el acceso a oportunidades profesionales en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube, dirigida a personas desempleadas, subempleadas y comunidades con menor acceso al sector tecnológico.

El proyecto busca ser un puente entre el talento y el mercado laboral, explicó en una entrevista para EFE la fundadora de IO Scholarships Foundation, María Fernanda Trochimezuk, quien confía en que este programa represente un “punto de inflexión” para los participantes.

La iniciativa se presentará el 29 de agosto durante el IO Scholarships STEAM Career Summit, en el Miami Beach Convention Center, con el apoyo de la Miami Beach Visitor and Convention Authority. El encuentro reunirá talleres, orientación y contacto directo con empleadores.

En este marco, y como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana, se lanzará el primer programa intensivo y gratuito de capacitación laboral AWS re/Start en Miami. La formación durará 12 semanas, no exige experiencia previa y ofrece 25 plazas en esta primera cohorte, cuyo plazo de postulación cierra el 28 de agosto. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos en https://www.ioscholarships.com/restart/

Trochimezuk explicó que Miami fue elegida por la diversidad de su comunidad, la alta presencia de talento hispano y la fuerte interacción con estudiantes de instituciones como la Universidad de Miami (UM) y la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Desde su creación en 2017, AWS re/Start se ha extendido a más de 270 ciudades en 70 países y ha ayudado a más de 30 mil graduados a comenzar sus carreras en tecnología.

Ante la transformación del mercado laboral, el director general de tecnología e innovación de Amazon Web Services, Juan Carlos Gutiérrez, señaló a EFE que la preparación tecnológica deberá combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas.

Según puntualizó, la computación en la nube, los fundamentos de inteligencia artificial y el manejo de datos serán necesarios para crear nuevas soluciones en las empresas.

El especialista consideró que el acceso sigue siendo una de las principales barreras para quienes buscan incorporarse al sector, a lo que se suman el tiempo, el compromiso y las presiones económicas de quienes deben compaginar la formación con el trabajo y la familia.

Gutiérrez enfatizó que la preparación tecnológica actual exige democratizar el aprendizaje: "La tecnología ya no es solo para ingenieros. Es para todos. Son las habilidades humanas —como el pensamiento crítico, la adaptabilidad y la colaboración— las que nos ayudarán a repensar juntos el futuro del trabajo", afirmó.

Por su parte, Trochimezuk destacó la meta social detrás de la alianza con AWS: "No queremos medir nuestro éxito únicamente por cuántas personas capacitamos, sino por cuántas oportunidades ayudamos a crear y cuántas trayectorias profesionales podemos transformar".

La fundación trabaja además con empresas e instituciones locales para consolidar un ecosistema de talento tecnológico en Florida, un modelo que planea replicar más adelante en otros mercados de Estados Unidos.

La Agencia EFE contó con el apoyo de IO Scholarships Foundation para la difusión de este contenido.