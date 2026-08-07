Inteligencia artificial, nube y ciberseguridad: cinco tendencias transformarán las empresas hacia el 2030

Claro Empresas identifica cinco áreas tecnológicas que podrían redefinir la operación de las compañías durante los próximos años: agentes de inteligencia artificial, uso estratégico de datos, servicios en la nube, experiencias personalizadas y ciberseguridad. La compañía presentó estas tendencias durante la primera edición del Claro Tech Summit en Guatemala.

La inteligencia artificial (IA) está comenzando a superar su función como herramienta de consulta para convertirse en un recurso capaz de participar directamente en la ejecución de tareas en las empresas.

Este cambio, junto con un mayor aprovechamiento de los datos, la migración hacia servicios en la nube y la creciente importancia de la ciberseguridad, forma parte de las tendencias que podrían determinar qué empresas serán más competitivas hacia el 2030.

Estos aspectos fueron planteados por Claro Empresas en la primera edición del Claro Tech Summit en Guatemala, un encuentro dirigido a líderes empresariales, especialistas en tecnología y tomadores de decisiones, con el propósito de analizar los avances digitales que están modificando la operación, la relación con los clientes y las posibilidades de expansión de las organizaciones.

El enfoque del encuentro parte de que las compañías enfrentan mayores exigencias de eficiencia, diferenciación y competitividad, mientras la tecnología adquiere un papel más relevante para optimizar procesos y desarrollar nuevas ventajas.

“Los negocios enfrentan nuevos desafíos de competitividad, eficiencia y diferenciación”, afirmó José Vicente Serrano, director de Mercado Corporativo de Claro Centroamérica, quien agregó que la innovación digital se ha convertido en una herramienta para mejorar las operaciones y fortalecer el desarrollo empresarial.

El Claro Tech Summit también forma parte de una iniciativa de Claro Empresas orientada a promover la adopción tecnológica y el intercambio de conocimiento en América Latina. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

De asistentes de IA a agentes que ejecutan tareas

Uno de los principales cambios identificados por Claro Empresas está relacionado con la evolución de la inteligencia artificial.

La compañía plantea que la IA se perfila como una nueva fuerza laboral, debido a la transición de asistentes digitales a agentes capaces de apoyar directamente la ejecución del trabajo y aumentar la productividad.

Esta transformación forma parte de cinco ejes tecnológicos seleccionados para la agenda del encuentro.

El segundo es el aprovechamiento de los datos como motor para la toma de decisiones. El desafío para las organizaciones consiste en transformar información que actualmente se encuentra dispersa en decisiones más rápidas, confiables y aplicables.

Un tercer eje corresponde a las plataformas digitales y los servicios en la nube, cuya adopción puede aportar velocidad, escalabilidad y resiliencia a las empresas, además de reducir el tiempo necesario para llevar innovaciones al mercado.

La tecnología también cambia la relación con los clientes

El cuarto ámbito identificado corresponde a las denominadas experiencias inteligentes.

La tendencia apunta a pasar de modelos de atención reactivos a servicios personalizados y omnicanales, apoyados por inteligencia artificial. Esto implica que el uso de IA no quedaría limitado a los procesos internos, sino que tendría incidencia directa en la manera en que las empresas interactúan con sus clientes.

El quinto componente es la confianza digital.

Según lo planteado en el encuentro, la ciberseguridad está evolucionando de una función esencialmente técnica a un asunto relacionado directamente con la continuidad de las operaciones, la reputación de las compañías, la confianza de sus clientes y la protección de sus ingresos.

En conjunto, Claro Empresas considera que las organizaciones con mayores posibilidades de liderar durante la próxima década serán aquellas capaces de aprender con rapidez, automatizar procesos, proteger sus operaciones y transformar los datos disponibles en decisiones estratégicas.

La transformación digital debe traducirse en resultados

Para Serrano, el reto para las empresas no consiste únicamente en adquirir nuevas herramientas tecnológicas.

“Creemos que la transformación digital es más que incorporar nuevas herramientas”, explicó el director de Mercado Corporativo de Claro Centroamérica. Según el ejecutivo, el objetivo es que las organizaciones logren convertir la tecnología en resultados concretos, crecimiento sostenible y nuevas oportunidades de innovación.

El Claro Tech Summit también forma parte de una iniciativa de Claro Empresas orientada a promover la adopción tecnológica y el intercambio de conocimiento en América Latina. El formato ya se ha desarrollado en Colombia, Honduras y El Salvador, donde ha reunido a entidades públicas y privadas interesadas en acelerar sus procesos de transformación digital.

La llegada del encuentro a Guatemala coloca así el foco no solo en cuáles tecnologías estarán disponibles durante los próximos años, sino en un desafío más amplio para el sector empresarial: cómo convertir la inteligencia artificial, los datos, la nube y la ciberseguridad en productividad, eficiencia y ventajas competitivas antes del 2030.