Comisión extenderá discusión de la iniciativa de ley de ciberseguridad durante agosto

La Comisión de Economía del Congreso continuó con el análisis de la iniciativa 6347, que propone la creación de la Ley en Materia de Ciberseguridad. La discusión se centró en la proporcionalidad de las penas impuestas a los delitos cibernéticos, la inclusión de multas y la armonización de la propuesta con los estatutos establecidos en el Convenio de Budapest sobre Ciberseguridad.

El presidente de la Comisión de Economía, Luis Ayala, comentó en la reunión que se cuenta con un cuadro comparativo que integra seis propuestas, entre las que se encuentran el dictamen original de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional; una nueva propuesta del Organismo Ejecutivo —que reduce los años de prisión, pero incorpora multas de 100 a 800 salarios mínimos mensuales—; así como la iniciativa presentada por el bloque Visión con Valores (Viva), el estudio elaborado por la Dirección de Estudios Legislativos y la propuesta presentada por los asesores de la comisión a su cargo. Esta última elimina las multas y ajusta las penas a los estándares internacionales establecidos en la materia.

El principal objetivo es llevar a cabo un análisis y una integración de los aspectos principales de cada una de estas propuestas, con el propósito de contar con un dictamen sólido en el que se aborden los aspectos más importantes relacionados con la regulación de los ciberdelitos, se indicó durante la reunión.

Ayala afirmó que el cuadro comparativo con las propuestas analizadas se distribuirá a todos los integrantes de la comisión y que la discusión se extendería durante todo agosto, con el objetivo de contar con una propuesta de dictamen a finales de ese mes, antes de abordar la Ley de Contrataciones.

Convenio de Budapest

Uno de los principales aspectos abordados durante la reunión, y en el que se centró el debate, fue si el Convenio de Budapest exige la imposición de multas. Guatemala recibió en el 2020 la invitación del Comité de Ministros del Consejo de Europa para unirse a dicho convenio.

En este sentido, los asesores de la sala legislativa indicaron que el convenio únicamente estipula un "piso mínimo" de un año de prisión y que cada Estado que forma parte de este decide si impone o no sanciones adicionales.

El presidente de la comisión, Jorge Ayala, afirmó que "en materia de lavado de dinero, las multas excesivas derivaron en penas de prisión que en muchas ocasiones equivalían a cadena perpetua, por lo que se debe evitar caer en ese error".

No obstante, también se aclaró durante la reunión que hay propuestas en las que se fijan sentencias penales muy bajas —de 3 a 6 años— y que hasta el 80% de las personas condenadas podrían evitar ir a prisión, lo que volvería la ley "ineficaz", por lo que es necesario realizar los análisis detenidamente.

La comisión también acordó dividir la discusión de la propuesta de ley por títulos, con prioridad en los delitos cibernéticos —acceso ilícito, interceptación, ataque a datos, fraude, falsificación, pornografía infantil y apropiación de identidad—, mientras que la gobernanza se tratará en paralelo con la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, con el objetivo de elaborar un dictamen conjunto.

Únicamente quedaría pendiente la definición sobre las multas y la reforma procesal para agilizar el intercambio de pruebas, tal como lo exige el convenio internacional se concluyó durante la reunión.