Tendencias que transformarán la competitividad empresarial hacia 2030

Este evento ofrecerá un formato dinámico e interactivo que combinará conferencias, demostraciones, espacios de networking y experiencias tecnológicas, permitiendo a los asistentes obtener conocimientos prácticos y establecer conexiones de alto valor para sus organizaciones.

En un entorno donde los modelos de negocio evolucionan aceleradamente, las organizaciones necesitan transformar la forma en que operan, atienden a sus clientes, protegen sus activos digitales y convierten los datos en decisiones. Claro Tech Summit busca entregar una visión práctica sobre cómo la tecnología puede habilitar empresas más inteligentes, seguras, productivas y competitivas.

“Las empresas que liderarán los próximos años serán aquellas que logren combinar conectividad, datos, inteligencia artificial, nube y ciberseguridad para tomar mejores decisiones, operar con mayor eficiencia y diferenciarse en el mercado. Con Claro Tech Summit queremos abrir una conversación de valor sobre ese futuro y acompañar a nuestros clientes en la construcción de empresas más inteligentes, seguras y competitivas”, destacó José Vicente Serrano, Director Mercado Corporativo de Claro Centroamérica.

A través de conferencias, casos de éxito y la visión de especialistas de la industria, conocerás cómo aplicar la innovación para generar mayor eficiencia, competitividad y crecimiento en tu organización.

Claro Tech Summit forma parte de una plataforma regional impulsada por Claro Empresas para promover el intercambio de conocimiento, la innovación y la transformación digital en las organizaciones. En países como Colombia, Honduras y El Salvador, este espacio ha reunido a líderes empresariales, expertos, aliados tecnológicos y tomadores de decisión para compartir experiencias que contribuyen a fortalecer la competitividad de las empresas.

El evento será de acceso gratuito con registro previo. La agenda completa y el registro están disponibles en: techsummit.claro.com.gt.