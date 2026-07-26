Informe sobre IA en Guatemala: ¿Qué le preocupa al usuario acerca de los avances tecnológicos?

Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado escucha social en medios digitales, esta vez dando seguimiento a la conversación sobre la inteligencia artificial en Guatemala, focalizado en conceptos como herramientas de IA, aprendizaje, empleabilidad, barreras de adopción, dolores, motivaciones, emociones,

generaciones, oportunidades y tendencias emergentes.

Uno de los principales hallazgos es que los guatemaltecos perciben la IA como una herramienta que despierta interés por comprender, explorar y dominar; además de ofrecer beneficios como ahorrarles tiempo e incrementar la productividad. En el reportaje principal se detallan las conclusiones.

El estudio analiza únicamente conversaciones públicas disponibles en fuentes digitales monitoreadas. Los resultados representan tendencias observadas en la conversación

digital y no constituyen una encuesta representativa de la población guatemalteca.

El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del enero 2025 a junio de 2026, durante el cual se analizaron un total de 137 mil publicaciones, con 214.98M de impactos potenciales.

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

Otros informes de escucha social en 2026

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