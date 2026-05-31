Informe sobre Turismo: Cómo mover turistas de forma segura en un destino viral

Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado escucha social en medios digitales, esta vez dando seguimiento a la conversación sobre turismo en Guatemala, focalizado en palabras clave como volcanes, playas, surf, parques de diversiones, destinos turísticos, turismo religioso, nombres de lugares turísticos, entre otros.

El informe arroja basado en la percepción de usuarios de múltiples países e idiomas, que el turismo internacional hacia Guatemala crece impulsado por creadores de contenido y por experiencias visuales. Sin embargo, el informe también advierte de desafíos en seguridad, movilidad e infraestructura turística.

El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del 1 de enero de 2022 – 30 de abril 2026, durante el cual se analizaron un total de 1.87 millones menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

Otros informes de escucha social en 2026

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