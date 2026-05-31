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Informe sobre Turismo: Cómo mover turistas de forma segura en un destino viral
Mientras atracciones como Antigua, Tikal y Acatenango impulsan boom turístico digital de Guatemala, DataLab advierte de que mejorar transporte es clave para posicionamiento global.
Informe de DataLab arroja que el turismo internacional hacia Guatemala crece impulsado por creadores de contenido y por experiencias visuales. (Fotoarte Prensa Libre: Alejandro Sosa)
Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado escucha social en medios digitales, esta vez dando seguimiento a la conversación sobre turismo en Guatemala, focalizado en palabras clave como volcanes, playas, surf, parques de diversiones, destinos turísticos, turismo religioso, nombres de lugares turísticos, entre otros.
El informe arroja basado en la percepción de usuarios de múltiples países e idiomas, que el turismo internacional hacia Guatemala crece impulsado por creadores de contenido y por experiencias visuales. Sin embargo, el informe también advierte de desafíos en seguridad, movilidad e infraestructura turística.
El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).
El período de análisis abarcó del 1 de enero de 2022 – 30 de abril 2026, durante el cual se analizaron un total de 1.87 millones menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.
Informe para proponer soluciones
Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:
- ¿Una selfie?: Guatemala se posiciona como un destino para compartirse en redes sociales
- Turistas señalan que es difícil transportarse entre destinos en Guatemala
- Robos y estafas: A 4 de cada 10 usuarios le preocupa la seguridad turística del país
- Inguat: “Para que el turista se quede más tiempo, los destinos deben ser accesibles”
Otros informes de escucha social en 2026
- Infraestructura vial: Guatemaltecos se desahogan en medios sociales sobre las carreteras y algunos son optimistas sobre el futuro
- Estado digital: Guatemaltecos aceptarían un gobierno más digital si los trámites se vuelven más sencillos
- Ciberseguridad: ¿Qué tan seguros se sienten los guatemaltecos en línea?
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