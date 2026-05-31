¿Una selfie?: Guatemala se posiciona como un destino para compartirse en redes sociales

En la primera foto, Will Smith sonríe frente al Arco de Santa Catalina junto a un grupo de jóvenes. En otra, muestra un plato de dobladas y, en la siguiente imagen, posa junto a Lobo Vásquez.

No era un hecho menor. El protagonista de películas como Bad Boys, Hombres de negro y Enemigo público estaba en Guatemala el 1 de marzo del 2022, y sus publicaciones se hicieron virales. Desde el volcán de Fuego hasta unos neumáticos rodando por una carretera. Durante varios días, las calles de Antigua Guatemala aparecieron en su perfil de Instagram, que tiene —al momento de este artículo— 68 millones de seguidores.

Un estudio de DataLab para Guatemala No Se Detiene, de mayo del 2026, detectó un aumento en las conversaciones sobre el país como destino vinculadas con exposición digital y contenido visual en los últimos cuatro años. Particularmente, entre junio del 2025 y marzo del 2026 hubo un aumento de menciones en plataformas digitales de hasta cuatro veces respecto del ritmo anterior.

Los principales incrementos —medidos a través de listening digital en plataformas mainstream y socialstream— coinciden con un auge de contenido sobre volcanes y hiking (senderismo); crecimiento de creadores de contenido de viajes; viralización de destinos como Acatenango y Antigua Guatemala, y un aumento de publicaciones internacionales sobre Guatemala en TikTok.

De hecho, otras visitas de figuras públicas y celebridades internacionales, como Andrés Felipe Torres, Jason Momoa o Ricardo Arjona, “generan importantes olas de conversación digital y posicionamiento orgánico del país”, según el mismo informe.

DataLab revela en su informe que el promedio de conversación sobre turismo en Guatemala durante los últimos cinco años ha sido de al menos 231 mil menciones anuales, de un universo de más de 1.8 millones de menciones. Los mayores picos conversacionales se registran en el 2023 y el 2025, impulsados principalmente por contenido relacionado con experiencias culturales, viajes de aventura y publicaciones generadas por turistas internacionales.

Una mención es una pieza de contenido basada en la web que coincide con los términos de palabras clave definidos en su configuración o mediante su rastreo por localización. Cada mención dentro de una consulta tiene un sentimiento asociado; este puede ser positivo, negativo o neutral.

El comportamiento de búsqueda posiciona a Guatemala dentro de un territorio turístico asociado con aventura, cultura, volcanes y lugares especialmente visuales.

Turismo volcánico: El gran potencial

La categoría más fuerte dentro de la conversación extranjera gira alrededor de aventura, volcanes y naturaleza.

Diego Díaz, operador turístico y directivo del Buró de Convenciones de Guatemala, confirmó recientemente a un equipo de Prensa Libre que urge desarrollar productos turísticos “estrella”.

“Guatemala debe identificar y potenciar productos únicos, como los volcanes, una tendencia en franco ascenso que genera contenidos que viajan rápido por las redes sociales, replicando estrategias exitosas como Surf City, en El Salvador, y construir experiencias integradas alrededor de estos destinos prioritarios”, indicó.

En un episodio de Vamos al grano, que se puede encontrar en línea, Díaz menciona que el turismo relacionado con los volcanes, especialmente con los volcanes de Fuego y Acatenango, apunta a un fenómeno relativamente nuevo en Guatemala. Señala que este tipo de experiencia se ha vuelto popular recientemente, al punto de generar congestionamiento de turistas subiendo y bajando por las rutas, algo impensable hace diez años.

“El espectáculo de ver un volcán activo ha captado mucho interés, especialmente a través de videos virales en Instagram y otras plataformas, provocando la reacción del público: ‘¿Dónde es eso?’”, indica el ejecutivo.

Vista al volcán de Fuego desde la cima del volcán Acatenango a casi 4 mil pies de altura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Por ejemplo, según el estudio de DataLab, la palabra clave rastreada volcán Acatenango domina buena parte de esta narrativa de turismo visual, especialmente por la experiencia de observar las erupciones del volcán de Fuego. También destacan conversaciones relacionadas con kayaking en Atitlán, senderismo, “overnight camping”, selva en Tikal y exploración de pueblos alrededor del lago.

La euforia por los volcanes ha sido tal que ha obligado a las autoridades a recordar también los riesgos. En abril pasado, a través de canales oficiales, Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), instó a los turistas a no exponerse por fotos o videos para redes sociales, y recordó que hay más de 30 volcanes en los que sí se puede ascender sin riesgos.

Incluso se han publicado guías de volcanes para principiantes.

Además, el funcionario dijo a los amantes de la altura y la adrenalina que existen otras actividades en las que se pueden experimentar las mismas emociones, como parapente en Panajachel o rápel en las cuevas Bombil Pek, en Chisec, Alta Verapaz.

“Asimismo, existen playas, lagos, ríos y una extensa variedad de destinos turísticos que ofrecen experiencias igual de emocionantes sin poner en riesgo la vida de los visitantes y de los cuerpos de socorro”, cerró su mensaje.

Naturaleza y cultura, el imán de “likes”

Así, la naturaleza y la aventura posicionan a Guatemala como un destino competitivo para viajeros jóvenes e internacionales que priorizan experiencias inmersivas y contenido visual para redes sociales, según el mismo documento.

Para DataLab, la conversación alrededor de Guatemala también está fuertemente ligada a su riqueza cultural y sus tradiciones.

Destinos como Antigua Guatemala, Centro Cívico, Sololá y Tikal destacan constantemente en publicaciones digitales por festivales, arquitectura colonial y actividades culturales que generan alto volumen de publicaciones visuales y recomendaciones.

Muchas publicaciones están relacionadas con cultura, con menciones específicas a alfombras y tradiciones religiosas, arquitectura colonial, mercados y artesanías, y referencias mayas.

La conversación cultural tiene alto peso, especialmente alrededor de Tikal y Antigua Guatemala. Los turistas hablan constantemente de ruinas mayas, arquitectura colonial, mercados, tradiciones, gastronomía y conexión cultural, según el informe.

En redes aparecen conversaciones relacionadas con el valor histórico de Tikal y el deseo de entender mejor la civilización maya.

Destinos populares y digitales

Según las proyecciones del Inguat, en el 2026 los destinos que concentran mayor cantidad de visitantes durante las temporadas altas son, en su orden:

Ciudad de Guatemala

Antigua Guatemala

Retalhuleu

Quetzaltenango

Playas del Pacífico

Lago de Atitlán

Izabal

Ahora bien, al explorar las preferencias de los usuarios digitales, según el informe, no existe un único tipo de turista interesado en Guatemala, sino distintos perfiles que conectan con cultura, aventura, naturaleza, entretenimiento o experiencias sociales, dependiendo del destino.

A nivel de volumen, Tikal y Antigua Guatemala dominan claramente la conversación, al acumular más del 75% del total analizado. Otros destinos, como lago de Atitlán, Semuc Champey y la región de Petén, concentran gran parte de la conversación orgánica, especialmente a partir de publicaciones de viajeros extranjeros.

Este es un detalle de los hallazgos que arrojó el estudio de listening por destino.

Tikal

Tikal concentra cerca del 48% de la conversación total analizada, lo que lo convierte en el destino con mayor peso dentro de la conversación turística digital de Guatemala. La conversación sobre Tikal tiene una fuerte carga educativa y documental, además de conexión con la naturaleza.

Yaxha fue la capital de un extenso territorio que dominó la parte noreste de Petén y tuvo vínculos muy fuertes con la ciudad de Tikal, Caracol, en Belice, y Calakmul en México. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La narrativa alrededor del sitio está asociada con civilización maya, arqueología, patrimonio histórico, biodiversidad y exploración cultural.

La combinación entre patrimonio maya y naturaleza genera una experiencia que muchos viajeros perciben como “exploración”.

Las tendencias de búsqueda focalizadas en Tikal muestran interés relevante desde India, Indonesia, Filipinas, Chequia y Brasil.

En contraste, los datos del Inguat sobre visitantes no residentes en el 2025 arrojan que, de estos países, solo Brasil aparece en el listado de destinos que originan turismo. El país sudamericano emitió hacia Guatemala 12,926 turistas el año pasado y se colocó en el puesto 17 por volumen. Los demás países aún no figuran en el listado principal.

Antigua Guatemala

Antigua Guatemala concentra aproximadamente el 27% de la conversación analizada y mantiene uno de los posicionamientos digitales más consistentes del país.

La ciudad aparece constantemente asociada con arquitectura colonial, cafés, eventos y experiencias visuales para redes sociales.

Las búsquedas relacionadas con Antigua Guatemala muestran mayor presencia desde El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, además de turismo interno.

Turistas nacionales y extranjeros admiran la tradicional alfombra hecha por la familia Acajabón con verduras de su huerto de Santo Tomás Milpas Altas. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Esto puede confirmar los datos del Inguat en el 2025. En Centroamérica, El Salvador lidera ampliamente la cantidad de visitas registradas en el 2025, con 1,539,421 visitantes, seguido por Honduras, con 264,590. Más abajo aparecen Costa Rica, con 106,885, y Panamá —que completa los destinos de origen mencionados en el estudio para Antigua Guatemala—, con 21,653 visitas.

Lago de Atitlán

La conversación alrededor de Atitlán tiene un comportamiento distinto frente al de Antigua Guatemala o Tikal.

San Pedro La Laguna concentra gran parte de la conversación extranjera. Dentro de las publicaciones analizadas se identifica interés en escuelas de español, vida social, cafés, senderismo, hospedajes económicos y convivencia multicultural.

Las tendencias muestran interés relevante desde Israel, Canadá, Portugal, Japón y Rusia. Según el Inguat, Canadá es el país con más visitantes dentro de este grupo, al registrar 41,447 visitas en el 2025. Le siguen Israel, con 7,405, y Japón, con 3,555. Más abajo aparece la Federación de Rusia, con 1,570 visitas. Portugal no figura en el listado de destinos de origen en el 2025.

La viralidad por generaciones

Finalmente, la conversación digital sobre turismo en Guatemala refleja que cada generación construye una percepción distinta del país, tanto desde los destinos que prioriza como desde las experiencias que espera encontrar.

Mientras la generación Z posiciona destinos como Acatenango y Atitlán desde la viralidad y las experiencias aspiracionales, los mileniales construyen conversaciones más profundas alrededor de cultura, gastronomía, historia y conexión local.

El informe también revela, en contraste, que usuarios de las generaciones X y baby boomers mantienen una conversación más orientada a patrimonio, arqueología y seguridad, especialmente alrededor de destinos como Tikal y Antigua Guatemala.

Los hallazgos de DataLab acerca del potencial de Guatemala como destino visual pueden servir de base para la marca turística del país. Juan Pablo Nieto, consultor internacional en políticas públicas y mercadeo, concluyó en declaraciones a Prensa Libre que “la marca no es solo un logotipo, sino una idea respaldada por un compromiso público-privado sostenido en el tiempo. Se necesita una masa crítica comprometida con usarla, invertir en ella y mantenerla”.

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