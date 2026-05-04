“Hay oportunidad para conectar mejor a los turistas con destinos de alto volumen en Guatemala”

El acceso de turistas al país depende principalmente de la vía terrestre y aérea, mientras que la conectividad interna presenta rezagos, con un transporte público deficiente, la ausencia de un sistema ferroviario y una oferta limitada de vuelos domésticos. Estas condiciones inciden en el traslado entre destinos y dentro de ellos, donde también se evidencian carencias como la falta de ciclovías, sistemas alternativos de transporte y opciones seguras de movilidad urbana.

Esta visión es aportada por Jorge Mario Chajón, actual director de relaciones interinstitucionales del Irtra y exdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) entre 2016 y 2020.

Aunque el ejecutivo advierte que la movilidad turística en Guatemala continúa marcada por limitaciones estructurales en transporte e infraestructura ve una gran oportunidad en los esquemas de alianzas público-privadas para impulsar estas obras, en la medida en que existan condiciones que permitan su ejecución y la participación del sector privado.

Chajón señala que el desarrollo del turismo está condicionado por la capacidad de mejorar la conectividad, especialmente en destinos con alta demanda como Antigua Guatemala, Atitlán o la Costa Sur.

Entre las opciones planteadas figuran proyectos como teleféricos, redes viales más eficientes y la posible implementación de un sistema ferroviario que conecte regiones estratégicas del país.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

Cuando se habla de movilidad turística, ¿a qué aspectos específicos se hace referencia?

En el caso de Guatemala, el acceso se da principalmente por vía terrestre —sobre todo desde El Salvador, que sigue siendo un mercado importante, con potencial también en Honduras y México—, por vía aérea y, en menor medida, por vía marítima a través de cruceros que llegan por el día.

En el transporte aéreo, el principal punto de entrada es el Aeropuerto Internacional La Aurora, mientras que el Aeropuerto Internacional Mundo Maya de Petén aún busca consolidar vuelos directos desde Estados Unidos.

Dentro del país, la ciudad de Guatemala funciona como el principal punto de distribución hacia los distintos destinos, pero existen limitaciones en la movilidad interna. El transporte público en buses es inseguro, no hay sistema ferroviario y los vuelos internos son limitados, aunque hay algunas rutas mejor atendidas, como las que conectan con Flores, en Petén, y en menor medida con Puerto Barrios y Huehuetenango.

En cuanto a la movilidad dentro de los destinos, ¿qué aspectos se deben considerar?

No existe una red adecuada de ciclovías que conecte con los atractivos turísticos cercanos, a diferencia de otros países donde este tipo de infraestructura facilita el desplazamiento. Lugares como Antigua Guatemala podrían ser candidatos para implementar ciclovías o incluso sistemas como teleféricos, que actualmente no están disponibles en el país.

Dentro de los destinos, la situación también es complicada. Muchos turistas que no utilizan taxi, se movilizan en tuc-tuc, que presentan condiciones de seguridad cuestionables, mientras que los taxis y el transporte público urbano tampoco ofrecen un servicio bueno. Yo creo que el país tiene una gran oportunidad y un gran desafío en mejorar sus vías de movilidad para los turistas y obviamente, para la población guatemalteca también.

¿Qué opina del plan turístico que Sololá piensa implementar con un teleférico?

Me parece que conectar los distintos destinos o pueblos alrededor del lago puede ser una buena oportunidad. Asimismo, vincular la cabecera departamental, que se encuentra en una zona elevada sobre el lago, mediante un teleférico permitiría evitar el descenso desde Sololá a Panajachel por una carretera que en ocasiones presenta problemas.

A ciertas horas, el lago presenta condiciones como el oleaje, el viento y el fenómeno de Xocomil, que incluso ha provocado que algunas embarcaciones se vuelquen. Creo que el teleférico se plantea como una opción para conectar pueblos cercanos, no necesariamente atravesando el lago, sino recorriendo sus bordes como una alternativa de movilidad.

¿Cuál es la situación actual de las alianzas público-privadas en el país?

Las alianzas público-privadas no han tenido mayor desarrollo, en parte por la desconfianza desde el sector público y la falta de condiciones que faciliten su ejecución. Recientemente fue aprobada una ley en el Congreso que busca impulsar este tipo de esquemas, con el objetivo de ampliar las posibilidades de proyectos conjuntos entre ambos sectores.

Esperaría que el sector público, aun sin aportar recursos financieros, brinde las facilidades operativas, legales y ambientales necesarias para su desarrollo. Por su parte, el sector privado aportaría el capital y la capacidad administrativa para ejecutar proyectos de infraestructura, con modelos que contemplan mecanismos como el cobro por uso, por ejemplo en carreteras o sistemas de transporte.

El problema y el transporte más caro es el que no existe. Los turistas están gastando mucho dinero para llegar a los taxis y los tuk-tuk son un alto riesgo de seguridad. Estamos hablando de seguridad que puedan accidentarse, pero también seguridad de que los puedan asaltar y estamos obteniendo un resultado deficiente.

Yo esperaría que con esta ley realmente en el sector público, puedan tener la decisión política de apoyar todos los proyectos en los que el sector privado quiera participar. En el sector privado esperamos que tengan la valentía para meter grandes cantidades de dinero hacia la infraestructura del país y que puedan también en algún momento tener de retorno el capital que ellos están invirtiendo.

¿Qué destinos o departamentos del país considera que tienen potencial para desarrollarse turísticamente?

Yo diría que el sector privado va a invertir su dinero donde tenga garantía de retorno. Entonces, lo va a hacer en los destinos que en este momento representan ya un volumen que pueda ser representativo para ganar como Antigua Guatemala o Sololá.

No creo que lo hagan hacia destinos que tengan poca demanda porque sería apostar a un futuro todavía muy lejano.

¿Qué tipos de infraestructura propone específicamente?

Existe la red vial y la posibilidad de desarrollar una red ferroviaria que conecte hacia la costa del Pacífico de Guatemala. A partir de ahí, se podría establecer una estación que permita distribuir a los visitantes en buses u otros medios de transporte hacia las playas de departamentos como Escuintla y Santa Rosa que actualmente registran una alta demanda.

También se plantea la interconexión de esta línea férrea con un ramal desde Suchitepéquez hacia Retalhuleu, que es el segundo destino más visitado del país según el Inguat y cuenta con una oferta consolidada en parques de diversiones del Irtra.

Por otro lado, se plantea la posibilidad de establecer una conexión directa, ya sea ferroviaria o por carretera, hacia Cobán, Alta Verapaz, considerando que en línea recta la distancia es de entre 90 y 100 kilómetros. Actualmente, el recorrido se extiende a más de 200 kilómetros debido al desvío por El Rancho, utilizando una vía compartida con transporte pesado hacia Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla.

Asimismo, se considera la opción de conectar Cobán con Petén a través de Sayaxché, lo que permitiría reducir el trayecto actual que pasa por Izabal y Río Dulce, aprovechando rutas más directas para mejorar la conectividad entre estos destinos.