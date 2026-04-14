“El teleférico en Sololá es técnicamente viable y se puede adaptar al entorno”

El municipio de Sololá, en cercanías del lago de Atitlán, plantea la construcción de un teleférico turístico que conectaría diversos puntos emblemáticos del lugar, como miradores y hoteles.

La comuna estipula ejecutar el proyecto bajo la modalidad de alianza público-privada, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de las obras realizadas mediante este mecanismo.

El teleférico estaría construido en la finca El Jaibal, propiedad de la municipalidad, la cual cuenta con aproximadamente cinco caballerías. En este lugar también se plantea la ejecución de un parque lineal, una zona hotelera y una minihidroeléctrica.

Según Guido García, gerente de proyectos electromecánicos de Doppelmayr, empresa encargada de la construcción del Aerómetro en la ciudad de Guatemala, un teleférico de este tipo es técnicamente viable y puede adaptarse a estos entornos.

Según explicó García, este tipo de sistemas funciona con energía eléctrica, tiene baja intervención del suelo y puede instalarse en geografías complejas, valles o zonas cercanas a cuerpos de agua. La viabilidad financiera, agregó, depende de estudios de demanda que definan el flujo de usuarios y su comportamiento en el tiempo.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

En Sololá se plantea un teleférico turístico en la zona del lago de Atitlán. Desde su experiencia, ¿qué tan viable es desarrollar un proyecto de este tipo?

Es un lugar emblemático y hermoso de Guatemala. La viabilidad se puede analizar desde dos aspectos: el técnico, que es perfectamente posible, ya que es un sistema de transporte ecológico que utiliza energía eléctrica para su funcionamiento y no genera contaminantes en el ambiente. Además, produce bajo nivel de ruido y tiene una baja intervención o afectación del suelo para implementar el sistema.

Desde el punto de vista financiero, para determinar si es una buena inversión se debe realizar un estudio previo que defina cuál será la demanda, es decir, qué público y qué cantidad de personas lo utilizarán, ya sea por temporada o en distintos períodos del año. En función de eso se define el tipo de teleférico, ya que hay una variedad bastante amplia: pueden ser continuos o de vaivén, con diferentes capacidades según la demanda.

¿Qué condiciones geográficas o técnicas hacen que un lugar sea adecuado para instalar un teleférico turístico?

Nuestra experiencia muestra que en regiones como los Alpes suizos se utilizan teleféricos precisamente para preservar el entorno, tanto paisajístico como ecológico. En ese tipo de regiones montañosas, el teleférico se adecua perfectamente.

También se ha visto que no solo se utiliza en geografías irregulares, como valles o montañas, sino que puede adaptarse a lugares planos sin restricciones. Hay ejemplos como el de la ciudad de La Paz, donde existe un teleférico en el altiplano que transporta a más de 3,000 pasajeros por hora, por sentido.

En general, el teleférico se adapta a diferentes condiciones geográficas y puede superar obstáculos como ríos, valles o montañas. Además, la afectación del suelo es mínima. A diferencia de una carretera, que requiere una intervención extensa, el teleférico solo necesita fundiciones puntuales de aproximadamente 2.5 metros para instalar las torres que sostienen el sistema.

¿Qué necesita un proyecto para ser atractivo para una empresa desarrolladora o inversionista en teleféricos?

Como en todo proyecto, se analiza el costo-beneficio. Por un lado, está la inversión inicial en el equipo y, por otro, la inversión en la operación a largo plazo. Estas dos deben generar un beneficio para que el proyecto sea atractivo.

Si el teleférico forma parte de un conjunto, como un complejo turístico con hoteles o un parque lineal, puede facilitar el acceso de los usuarios y generar mayor ocupación. Esto incrementa la demanda, que es clave para que los costos de inversión y operación se traduzcan en un beneficio para el proyecto.

¿Qué estudios son indispensables antes de construir un teleférico?

El principal es la evaluación ambiental, que analiza los impactos durante la construcción y operación del proyecto. También se realizan estudios geológicos para determinar el tipo de suelo, estudios topográficos para definir la ubicación de las estructuras y análisis climáticos y sismológicos, entre otros.

¿Qué rol juegan los gobiernos locales en hacer viable este tipo de proyectos?

Como en todo sistema municipal, las autoridades deben velar por la protección de las áreas y comprender el funcionamiento del sistema. Es importante que el proyecto muestre los efectos de beneficio que tendrá, como la generación de empleo, la atracción turística y el impacto económico.

También es necesario que exista una adecuada difusión para que las autoridades y la población comprendan el nivel de afectación del proyecto, a fin de evitar una percepción de que este podría ser contrario a la naturaleza. Los efectos de este tipo de sistemas son menores en comparación con otros medios de transporte que podrían ofrecerse en este complejo.

¿Cuáles son las principales diferencias entre un teleférico turístico y uno urbano?

El sistema es básicamente el mismo. La diferencia está en la cantidad de horas de funcionamiento y en la cantidad de pasajeros que transporta. Por ejemplo, un sistema de transporte urbano está pensado para transportar la máxima cantidad de pasajeros a la mayor velocidad posible de un punto a otro. En el caso de un sistema turístico, no necesitaría velocidad, porque posiblemente tendrá un menor número de pasajeros.

Mientras más espacio haya, se disfruta desde la cabina el paisaje del entorno del parque desde una perspectiva única. Este proyecto se trata de un atractivo turístico; esa es la diferencia.

¿Cuánto tiempo puede tardar el desarrollo de un teleférico de este tipo?

De hecho, es bastante rápido; sin embargo, depende del proyecto y de quién lo esté desarrollando. Desde el anteproyecto hasta el diseño final y el inicio de la construcción, el proceso puede variar. Sin embargo, una vez iniciada la construcción, es posible que el sistema esté en funcionamiento en aproximadamente un año, dependiendo del tamaño del teleférico y del entorno.

Los factores que podrían retrasar o acelerar el proceso son económicos y administrativos.

¿Qué depende el costo de un teleférico?

El costo está directamente relacionado con la capacidad del sistema. Existen teleféricos con cabinas de cuatro o cinco pasajeros, hasta sistemas con mayor capacidad. A medida que aumenta la capacidad, también lo hace el costo.

Además, el teleférico en sí puede convertirse en un atractivo, ya que ofrece vistas panorámicas y una experiencia distinta para los usuarios.

¿Qué tipo de mantenimiento requiere un teleférico?

No es un sistema complejo. En los sistemas urbanos, el mantenimiento se realiza generalmente en horario nocturno. En los sistemas turísticos, donde puede haber variaciones en la demanda, se establecen programas de mantenimiento para garantizar el funcionamiento durante las temporadas de mayor afluencia.

Los estándares que se utilizan son principalmente europeos, ya que en muchas regiones de América no existe una normativa específica para este tipo de sistemas.