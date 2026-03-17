Teleférico turístico en Sololá: en qué fase está el proyecto y cuándo podría empezar la construcción

El alcalde de Sololá, Andrés Lisandro Iboy, amplió este martes 17 de marzo, en Prensa Libre Radio, detalles del proyecto del teleférico que está previsto construir en los alrededores del Lago de Atitlán y que incluye una zona hotelera, un parque lineal y una mini hidroeléctrica.

De acuerdo con el jefe edil, el objetivo es incentivar el turismo nacional y extranjero, así como impulsar los paisajes que ofrece el Lago de Atitlán y su entorno. Además, busca generar fuentes de trabajo para contrarrestar la migración, especialmente la de jóvenes.

Indicó que, en el 2019, la Municipalidad de Sololá adquirió terrenos frente al Lago de Atitlán: aproximadamente cinco caballerías. Esa extensión conecta con Panajachel y Santa Cruz La Laguna, lo que la convierte en un punto estratégico para un desarrollo turístico.

Destacó que se ha trabajado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para desarrollar estudios y estructurar el proyecto bajo un plan maestro.

Según Iboy, actualmente el proyecto está en la fase de culminación de los estudios del plan maestro, es decir, del ordenamiento territorial.

Explicó que se trata de un documento elaborado por arquitectos e ingenieros que contempla el desarrollo integral del área.

También se encuentra en la etapa de análisis de propuestas, en coordinación con la ANI, para avanzar hacia la ejecución.

Estimó que en un plazo de entre dos y tres años podría comenzar la construcción del proyecto, debido a la necesidad de cumplir con licencias ambientales, autorizaciones y procesos de socialización con la comunidad.

Remarcó que se busca una alianza público-privada, en la que un inversionista aporte el capital y la municipalidad contribuya con los terrenos y recursos naturales, mediante acuerdos a mediano y largo plazo.

Indicó que la comuna busca un inversionista con enfoque social, que respete la cultura local y esté dispuesto a trabajar en beneficio del desarrollo económico de la región.

Añadió que entre los principales desafíos figuran la obtención de permisos ambientales, ya que parte del área es reserva natural; la socialización con las comunidades, y la gestión de inversiones.

Indicó que el proyecto ya se socializa y que se reconoce que las comunidades son cautelosas, pero también hay conciencia sobre la necesidad de generar oportunidades económicas y reducir la migración.

Reiteró que el proyecto surge como una respuesta a la migración en el municipio de Sololá, pues un alto porcentaje de jóvenes, al terminar sus estudios básicos, migran por falta de oportunidades. A partir de esa realidad, se busca generar desarrollo económico local mediante el turismo.

Proyecto del teleférico

El proyecto del teleférico conectaría senderos, miradores y áreas naturales, y posicionaría a Ciudad Jaibal como destino turístico sostenible en la cuenca de lago.

El teleférico contará con seis estaciones principales

Cuatro líneas planificadas

5.6 kilómetro de distancia

El recorrido durará unos 15 minutos

El costo estimado sería entre US$20 y US$25 millones.

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