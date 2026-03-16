Cómo será el teleférico que se construiría en Sololá para conectar hoteles con senderos y miradores

Un teleférico, una zona hotelera, un parque lineal y una mini hidroeléctrica son algunos de los proyectos que forman parte del Complejo Turístico Jaibal Atitlán, un proyecto que podría ejecutarse bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el municipio de Sololá.

El teleférico conectaría senderos, miradores y áreas naturales, y posicionaría a Ciudad Jaibal como destino turístico sostenible en la cuenca de Atitlán. Tendría seis estaciones principales, cuatro líneas planificadas y 5.6 kilómetros de distancia; el recorrido sería de 15 minutos. El desarrollo del proyecto tendría un costo de aproximadamente US$22 millones.

El primer proyecto que buscan ejecutar es el teleférico turístico. Según el alcalde de Sololá, Andrés Lisandro Iboy, este conectaría con los principales puntos turísticos. “Que pueda unificar los puntos importantes a nivel de turismo, dando el aprecio total de la naturaleza, de los bosques que tenemos, como también las playas que se tiene y, por supuesto, el espejo importante del bellísimo Lago de Atitlán y sus volcanes que son la belleza natural”, mencionó.

Además, agregó que este proyecto sería el imán de una propuesta turística de otro nivel. “Lo que tratamos de buscar es el lanzamiento de cuatro puntos importantes donde podemos encadenar esta propuesta de un transporte aéreo y logremos atender al turismo, ya sea nacional o extranjero”, mencionó.

De acuerdo con Iboy, la Finca El Jaibal, donde se planea ejecutar este proyecto turístico, está conformada por cinco caballerías, es decir, alrededor de 244 hectáreas de territorio. “Este espacio es único, porque tenemos casi que en toda la orilla más de un kilómetro de playa pública”, comentó.

Según el jefe edil, este proyecto nace con la idea de frenar la migración de los habitantes hacia Estados Unidos. “No hay oportunidades. Los jóvenes que logran salir de diversificado no tienen la oportunidad; más bien buscan la mochila para buscar el sueño americano”, dijo.

Además, agregó que busca crear condiciones para los pobladores y aprovechar la riqueza natural con la que cuenta el lugar. “Es para crear condiciones para nuestra gente, para nuestros jóvenes, y ante todo tenemos esa naturaleza, el paisaje del Lago de Atitlán, que es una de las maravillas más importantes de Guatemala”, explicó.

Iboy reiteró que la magnitud del proyecto llevó a buscar alianzas con la ANI para desarrollarlo mediante una APP, ya que la comuna no cuenta con los recursos suficientes. “Pero tiene que ser por medio de una alianza importante, porque solo la municipalidad sería imposible con los recursos que tiene desarrollar este tipo de proyectos grandes”, mencionó.

Según Luis Rey, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de Turismo, estos proyectos son una excelente oportunidad para desarrollar productos que sean sostenibles. “Creemos muy importante que se dé con reglas claras, tanto de parte del gobierno central como municipal. También que se trabaje con la comunidad, debido a que es muy importante para la gobernanza tener una buena relación con la comunidad para darle trabajo y darle la oportunidad también de presentar proyectos en la comunidad para que la gente también pueda conocer más el destino”, enfatizó.

Para José Ardón, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, el país tiene un enorme potencial turístico que no se ha sabido explotar debido a la falta de infraestructura relacionada con la movilidad, los servicios turísticos y la energía que permita desarrollar polos turísticos.

“Se requiere una estrategia de país y apuntar hacia un desarrollo turístico. Las alianzas público-privadas son herramientas bastante valiosas porque permiten acelerar esa inversión en infraestructura estratégica en lugares donde tal vez los recursos financieros son escasos o la capacidad de ejecución es insuficiente”, mencionó.

Un plan maestro

El alcalde explicó que el proyecto forma parte de una propuesta más amplia de planificación territorial denominada Ciudad Jaibal, que busca integrar distintos proyectos turísticos y de desarrollo urbano. “Lo que se busca es empezar a trabajar con un plan maestro. Nuestro objetivo es el desarrollo económico, la competitividad y la sostenibilidad turística”, afirmó.

Según Iboy, el planteamiento incluye una planificación urbana que permita ordenar el crecimiento de la zona. “Al hablar de una ciudad como Jaibal se tienen que tener todas las bases técnicas para poder desarrollarla. Lo que buscamos es una visión de desarrollo urbano con propósito”, indicó.

El jefe edil añadió que la propuesta pretende aprovechar los recursos naturales del área y promover nuevas oportunidades económicas para la población local. “Hoy muchos jóvenes se van a Estados Unidos o Canadá porque no encuentran oportunidades. Con estos proyectos lo que se busca es crear empleo y generar desarrollo en el municipio”, señaló.

Rey añadió que el Lago de Atitlán es uno de los atractivos más importantes que tiene Guatemala, lo cual podría representar una oportunidad para atraer nuevos turistas. “El turista actualmente está buscando destinos y lugares que sean sostenibles”, mencionó.

El representante de Camtur destacó que el Lago de Atitlán es uno de los principales atractivos turísticos del país y que proyectos de este tipo podrían diversificar la oferta del destino.

“El turista actualmente está buscando destinos y lugares que sean sostenibles”, afirmó.

Agregó que la instalación de un teleférico podría ofrecer una experiencia diferente para los visitantes. “La instalación de un teleférico es un proyecto que va más allá de lo que normalmente se ha hecho en Guatemala. Puede darle al turista la oportunidad de tener una experiencia diferente y sostenible”, explicó.

También señaló que iniciativas de esta magnitud podrían incentivar nuevas inversiones en el sector. “Podría ser la punta de lanza para que más inversionistas desarrollen proyectos similares en otros destinos importantes del país”, indicó.

Los proyectos a desarrollar

El alcalde explicó que el plan maestro contempla varios proyectos que buscan aprovechar los recursos naturales del área. Uno de ellos es la construcción de una mini hidroeléctrica que utilizaría el caudal de uno de los ríos que alimentan el Lago de Atitlán.

“Tenemos el encauce del río Quiscab, uno de los más importantes y caudalosos que alimentan el lago. La primera propuesta es generar energía limpia, es decir, una hidroeléctrica que pueda dar cobertura al uso de energía del complejo turístico”, explicó.

Otra de las propuestas es la construcción de un parque lineal a lo largo del río, con el objetivo de habilitar áreas recreativas y senderos. “A la orilla del río se propone un parque importante de forma lineal, aprovechando el espacio natural para actividades recreativas”, indicó.

Además, el plan contempla el desarrollo de infraestructura turística y cultural, incluidas áreas hoteleras, espacios gastronómicos y zonas destinadas a la promoción de la cultura local. “La parte gastronómica también es importante para dar a conocer las comidas típicas y la cultura local a los visitantes”, señaló el alcalde.

Según Iboy, la magnitud de estas obras requiere inversiones significativas, lo que motivó la búsqueda de un esquema de financiamiento conjunto. “Al hablar de una hidroeléctrica, un parque lineal, un teleférico o una zona hotelera estamos hablando de proyectos de inversión fuerte, y ahí la municipalidad no tiene esa cobertura”, indicó.

Por esa razón, explicó, se planteó estructurar el proyecto bajo un esquema de alianza público-privada. “Lo que se busca es unificar capital para proyectar proyectos sostenibles y mejorar la atracción turística que tiene esta área del altiplano del país”, afirmó.

Próximos pasos

El alcalde explicó que el siguiente paso es avanzar en la planificación técnica del proyecto y en la estructuración de las alianzas necesarias para su desarrollo. Según Iboy, el objetivo es que el proyecto se construya sobre una planificación ordenada que permita integrar distintos componentes turísticos y urbanos. “No se trata solo de trazar calles o avenidas. Lo que buscamos es una planificación ordenada para poder iniciar diferentes proyectos”, explicó.

El jefe edil indicó que la municipalidad también deberá definir los mecanismos contractuales que permitan la participación de inversionistas privados. “Son proyectos demasiado grandes y necesitamos socios que logren converger con nuestros objetivos”, señaló.

Agregó que uno de los retos será definir el tipo de contrato que permita garantizar la continuidad del proyecto, tomando en cuenta que las administraciones municipales cambian cada cuatro años. “Si se trata de una inversión más grande, se tendría que utilizar la figura de usufructo para que la iniciativa privada tenga certeza jurídica para invertir”, explicó.

Por su parte, Rey señaló que para atraer inversión es importante que existan condiciones claras para los inversionistas. “Es muy importante tener reglas claras. Las municipalidades deben contar con planes de ordenamiento territorial y con infraestructura básica que respalde la inversión para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo”, enfatizó.

Ardón agregó que debe existir certeza jurídica y compromiso de parte del Estado —en este caso, la municipalidad— para llevar a cabo la alianza público-privada. También mencionó la importancia de que los proyectos se socialicen con la población. “Tiene que ver el beneficio, tiene que entender por qué se está haciendo ese proyecto, más allá de ver como un proyecto que va a beneficiar a alguna empresa. Se tiene que entender que son proyectos que traen mayor empleo, más oportunidades y mejoran la calidad de vida a las personas”, explicó.