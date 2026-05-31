Inguat: “Para que el turista se quede más tiempo, los destinos deben ser accesibles”

El transporte, la movilidad y la seguridad figuran entre las principales preocupaciones de los turistas que buscan visitar Guatemala, según un estudio elaborado por DataLab a partir del análisis de más de 1.87 millones de menciones digitales relacionadas con el turismo entre el 2022 y abril del 2026.

El informe identifica que el 38.8% de los principales reclamos de los viajeros está vinculado con las dificultades para desplazarse entre destinos turísticos, mientras que la seguridad y los robos concentran el 41.3% de las conversaciones negativas.

Ante estos resultados, Julia Barrera, asesora de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), señaló que la institución mantiene coordinación con operadores turísticos y entidades públicas para facilitar la movilidad de los visitantes.

Además, explicó que el Inguat cuenta con un Departamento de Asistencia al Turista que brinda atención permanente y trabaja de manera coordinada con instituciones como el Ministerio de Comunicaciones y las policías de tránsito de distintos departamentos.

“A través de un centro de atención que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, podemos proporcionar información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y alertar a los viajeros para facilitar sus desplazamientos”, afirmó.

De acuerdo con Barrera, durante los primeros meses del 2026, Guatemala registró incrementos en el ingreso de turistas internacionales respecto del año anterior. “Comparado con el mismo período del 2025, registramos un crecimiento del 9% en enero, 7% en febrero y 6% en marzo”, detalló.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con Prensa Libre.

El estudio menciona dificultades para planificar rutas, tiempos prolongados de traslado y falta de información. ¿Qué acciones impulsa actualmente el Inguat para atender estos desafíos?

Aquí desempeñan un papel importante los operadores turísticos autorizados. Ellos cuentan con rutas bien definidas y estructuradas según el segmento turístico que atienden y los destinos que ofrecen a los visitantes. Son rutas planificadas y organizadas para la comercialización de sus servicios.

Desde el Inguat vuelve a entrar en acción nuestro Departamento de Asistencia al Turista. Si un visitante nacional o extranjero necesita orientación sobre qué ruta tomar, qué lugares visitar o incluso desea verificar si un operador turístico está registrado oficialmente, puede obtener esa información las 24 horas del día.

Actualmente fortalecemos este departamento para que no solo brinde información, sino que también, por medio de nuestras delegaciones regionales, contribuya a que el turista tenga una visita más segura, mejor orientada y más informada.

Además, el servicio se ofrece tanto en español como en inglés. Anteriormente no funcionaba las 24 horas, pero debido a la importancia de la información y la comunicación para los visitantes, la administración actual ha impulsado su fortalecimiento, en cumplimiento de las funciones que establece nuestra normativa.

¿Qué tan determinante es la infraestructura vial para la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales?

Lo es y mucho. Afortunadamente, las principales rutas de acceso hacia los destinos turísticos se encuentran disponibles para los visitantes. Además, existen muchas comunidades interesadas en desarrollar y promover su oferta turística.

Parte del trabajo que realiza la Dirección de Desarrollo del Producto del Inguat consiste, precisamente, en verificar que estas comunidades emergentes cuenten con condiciones adecuadas para recibir visitantes. Desde el Instituto no promovemos un destino turístico si este no cumple con los estándares necesarios para atender a los turistas.

¿Qué beneficios puede generar para las comunidades contar con mejores accesos hacia los destinos turísticos?

Cuando hablamos de acceso solemos pensar en carreteras asfaltadas, aunque en muchas comunidades esto no necesariamente significa ese tipo de infraestructura. Los beneficios son directos para las comunidades. Primero, se generan oportunidades de empleo vinculadas con hoteles, restaurantes, transporte, servicios turísticos y guías locales. Esto impulsa la economía comunitaria y contribuye al desarrollo local.

También existe un importante fortalecimiento cultural, porque las comunidades pueden mostrar a los visitantes sus tradiciones, costumbres y patrimonio.

Actualmente trabajamos en un proyecto denominado “El Camino del Tiempo”. Se trata de una ruta orientada a personas interesadas en caminatas y senderismo. Aunque aún está en fase de planificación, el primer tramo contempla aproximadamente 16 kilómetros.

Uno de los aspectos que ya se verificó es la viabilidad del acceso a las comunidades por donde atravesará esta ruta. No hablamos necesariamente de carreteras, sino de senderos y caminos habilitados que se encuentran en buenas condiciones gracias al trabajo de las propias comunidades.

El estudio también refleja preocupaciones relacionadas con la seguridad. ¿Qué acciones desarrolla el Inguat para atender este aspecto?

Entendemos que la seguridad es una preocupación válida para cualquier viajero, ya sea nacional o extranjero. Guatemala no es ajena a los desafíos en materia de seguridad que enfrentan muchos países de la región y del mundo.

Sin embargo, es importante destacar que la incidencia de delitos que afectan directamente a los turistas se mantiene relativamente baja, especialmente en los principales destinos turísticos y en las zonas con mayor afluencia internacional.

Nuestro Departamento de Asistencia al Turista brinda atención inmediata a visitantes nacionales y extranjeros y trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC). Existe, además, un convenio de colaboración con la División de Seguridad Turística (Disetur), cuyos agentes están especializados en la atención a turistas.

Como ente rector del turismo, mantenemos coordinación permanente con la PNC y con otras instituciones departamentales, municipales y locales para contribuir a que los visitantes tengan una experiencia segura y agradable.

El estudio también menciona denuncias relacionadas con estafas o cobros excesivos. ¿Cómo trabaja el Inguat este aspecto?

Trabajamos principalmente por medio del Departamento de Asistencia al Turista y mediante campañas informativas que promueven el uso de este servicio. Si una persona tiene dudas sobre la confiabilidad de un operador turístico, puede comunicarse al número 1500. Allí puede consultar si una empresa está registrada oficialmente ante el Inguat.

Por ejemplo, si una persona pregunta si determinada operadora turística está legalmente inscrita, el personal puede verificarlo de inmediato e informar si efectivamente se trata de una empresa registrada.

Cuando una empresa no está inscrita o simula ofrecer servicios turísticos sin registro, queda fuera de nuestros controles. En esos casos existe un riesgo para el visitante, especialmente si contrata servicios sin verificar previamente la información.

Cuando ocurre una situación que constituye un delito, corresponde a otras instituciones atenderla. El Ministerio Público (MP) cuenta con una Fiscalía de Delitos contra Turistas que incluso tiene presencia dentro de las instalaciones del Inguat.

A partir de estos hallazgos, ¿qué oportunidades identifica para fortalecer el turismo en Guatemala?

Lo que buscamos por medio de nuestras acciones de mercadeo y desarrollo del producto es atraer a un visitante más consciente, que permanezca más tiempo en Guatemala y que, por lo tanto, genere un mayor gasto durante su estadía. Nuestro objetivo es que ese beneficio económico llegue especialmente a las comunidades.

Para lograrlo es necesario un esfuerzo integral que comienza con una adecuada planificación y continúa con la garantía de que los destinos sean accesibles y de que las comunidades estén preparadas para recibir visitantes y compartir todo lo que tienen para ofrecer.

Queremos que el turista no solo conozca un lugar, sino que viva una experiencia única que no pueda encontrar en otro destino. Ese resultado depende en gran medida del trabajo conjunto con las comunidades locales.

Por ello, este año apostamos fuertemente por un turismo de lujo entendido no como un turismo inaccesible o necesariamente costoso, sino como experiencias únicas y diferenciadas que los visitantes valoran.

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