Expertos y ejecutivos hablarán sobre IA, datos y ciberseguridad para las empresas

Las empresas que buscan fortalecer su competitividad frente a los cambios tecnológicos tendrán un nuevo espacio de discusión el próximo 6 de agosto. Claro Empresas anunció la realización del Claro Tech Summit Guatemala 2026, un evento en el que reunirá a empresarios, expertos en tecnología y tomadores de decisiones para analizar las herramientas que, según la compañía, definirán la competitividad empresarial hacia el 2030.

El encuentro abordará temas como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la automatización de procesos, la experiencia del cliente, la conectividad avanzada, los servicios en la nube, el análisis de datos y la ciberseguridad, áreas que cada vez tienen mayor peso en las estrategias de transformación digital de las organizaciones.

La tecnología, eje de la competitividad

De acuerdo con José Vicente Serrano, director del Mercado Corporativo de Claro Centroamérica, la adopción conjunta de distintas tecnologías será determinante para que las empresas mejoren su capacidad de competir en los próximos años.

"Las empresas que liderarán los próximos años serán aquellas que logren combinar conectividad, datos, inteligencia artificial, nube y ciberseguridad para tomar mejores decisiones, operar con mayor eficiencia y diferenciarse en el mercado", afirmó Serrano.

El ejecutivo agregó que el propósito del evento es generar una conversación orientada a compartir experiencias y soluciones que permitan construir empresas "más inteligentes, seguras y competitivas".

Enfoque práctico para los retos empresariales

Según la empresa, el foro reunirá a aliados tecnológicos, especialistas y representantes del sector privado para intercambiar experiencias sobre algunos de los principales desafíos que afrontan actualmente las organizaciones, entre ellos el crecimiento, la eficiencia operativa, la seguridad digital, la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en datos.

Claro Empresas señaló que el Tech Summit forma parte de una plataforma regional desarrollada en países como Colombia, Honduras y El Salvador, con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y acelerar la transformación digital de las empresas de la región.

Guatemala recibirá el Claro Tech Summit 2026 con expertos en innovación e inteligencia artificial (Foto Prensa Libre: Sergio Múñoz).

Evento abierto con registro previo

El Claro Tech Summit Guatemala 2026 se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, en el Salón Épica, Avia, zona 10, de 8 a 18 horas. La participación será gratuita, aunque requerirá registro previo por medio de la plataforma habilitada por la organización.