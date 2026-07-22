La transformación digital cambia la forma en la que se hacen los negocios

Desde sus inicios el congreso ha sido de mucha apertura e importancia para el todo el sector financiero. Este año se profundizó en temas sobre cómo la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios financieros y el crecimiento de las amenazas cibernéticas están redefiniendo el futuro de la banca en todo el mundo.

La apertura del Congreso estuvo a cargo de Diana Velásquez, subgerente de Educación Bancaria y Financiera de ABG; Herberth Solórzano, gerente administrativo del Banco de Guatemala; y Julio César Gálvez, intendente de Administración Estratégica de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Diana Velásquez, subgerente de Educación Bancaria y Financiera de ABG. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

“La innovación ya no es una opción, sino una responsabilidad para el sector financiero. CORETIC nace bajo un propósito claro, ser el espacio académico y técnico de mayor nivel para realizar esta transformación tecnológica de los sistemas financieros.”, manifestó Diana Velásquez.

El programa académico reunió a conferencistas provenientes de Guatemala, Chile, Colombia, México, Ecuador, Argentina y El Salvador, quienes abordaron temas relacionados con la evolución del sistema financiero, la innovación tecnológica, los nuevos modelos de negocio y la necesidad de fortalecer la resiliencia digital de las instituciones financieras.

Francisco Moraleko, fundador de Grupo Sega, estuvo a cargo del tema, Tendencias de proyectos de AI en banca y el rol de los líderes. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

El primer día estuvo dedicado a la Innovación financiera y el futuro de la banca, inteligencia artificial generativa, pagos transfronterizos y open financiero; también contó con dos foros: Jornadas digitales de alto impacto, habilidades tecnológicas para la nueva era financiera; y Bancos vs. Fintech: ¿batalla u oportunidad?

“La tecnología es útil cuando facilita la vida, el usuario mejora los servicios y fortalece la seguridad, en este contexto la ciberseguridad requiere una importancia fundamental, nuestro país y región han experimentado recientemente amenazas cibernéticas que han afectado instituciones publicas y privadas, por ello, proteger los sistemas y la información ya no es una tarea exclusivas de las áreas de tecnología, es una responsabilidad que debe involucrar a las autoridades, los equipos técnicos, los colaboradores, los proveedores y los propios usuarios”, comentó Herberth Solórzano.

El chileno Ramón Heredia, CEO de Digital Bank LATAM, toco el tema El dinero cuántico: La transformación de la banca en Latinoamérica. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

El segundo día, se tocó uno de los ejes centrales del congreso, el análisis de los nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial y la seguridad informática, la Ciberseguridad y la resiliencia en la era del quantum. Asimismo, se desarrolló el foro: Mythos de la inteligencia artificial, desafíos para la ciberseguridad.

“Este evento convoca al sector financiero y a todos los sectores productivos del país, en conversaciones que, hoy en día, son indispensables en cualquier foro, como la tecnología, la ciberseguridad y la eficiencia en los sistemas. Le estamos apostando a un desarrollo económico del país genuino, donde todos estamos haciendo aportes importantes desde nuestras propias industrias, y la financiera, quiere ser parte fundamental en ese crecimiento, y bajo esa perspectiva, el congreso toca temas con expertos nacionales y de otros países, donde se analiza el avanza de la tecnología, cómo se utiliza y cómo podemos aprovecharla con elementos que también son conversaciones muy importantes como la ciberseguridad”, comentó Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala.

Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Y como gran cierre, el congreso fue el escenario de las eliminatorias del primer Hackathon INNOVATECH, una iniciativa que busca promover el desarrollo de soluciones innovadoras para el sistema financiero, impulsando el talento y el emprendimiento tecnológico en la región.

En un contexto en el que los ciberataques y la transformación digital avanzan a gran velocidad, CORETIC 2026 se consolida como una plataforma estratégica para comprender cómo la tecnología está redefiniendo la banca y fortalecer la capacidad de respuesta del sector financiero ante los retos del futuro.

Con esta edición, la Asociación Bancaria de Guatemala, la Escuela Bancaria de Guatemala y patrocinadores, reafirman su compromiso con el desarrollo de espacios de actualización, intercambio de conocimiento y fortalecimiento de capacidades que contribuyan a la transformación digital, la competitividad y la seguridad del sistema financiero nacional y regional.