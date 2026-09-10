¿South Park ahora será “South America”? El cambio de nombre que apunta a Donald Trump

A través de sus redes sociales, la icónica serie de comedia animada South Park anunció que pasará a llamarse South America (Sudamérica) a partir de su temporada 29, que se estrenará el próximo miércoles 16 de septiembre, en referencia a los recientes cambios de nombres geográficos impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, señalaron sarcásticamente que se inspiraron en la “valentía y patriotismo” de Apple y Google, empresas que modificaron en sus mapas el nombre del lago Ontario por “Lago América” para los usuarios en EE. UU, mientras que en Canadá se mantiene la denominación original.

El anuncio, acompañado de una imagen oficial, generó sorpresa internacional por la aparente referencia a una serie de decisiones del presidente Donald Trump, como la orden de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América” y las sugerencias de llamar a Nuevo México “Nueva América”, medidas que han generado oposición.

Por lo tanto, South Park, reciente ganador de un premio Emmy al mejor programa de animación en la edición de Artes Creativas, continúa con su estilo provocador y satírico, ahora con un nuevo nombre que refuerza su crítica a la política del magnate republicano y a las tensiones geográficas que han marcado la administración de Trump.

De South Park a South America

Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, una de sus primeras medidas fue renombrar el golfo de México como golfo de América. Lo mismo hizo con el lago Ontario, al que denominó lago de América. Además, consideró hacer lo propio con Nuevo México, de manera que los creadores de South Park reaccionaron de una manera distinta.

Sin embargo, no queda claro si la serie llevará el título de South America durante toda la temporada o si se trata de un chiste para uno o varios episodios, considerando que el programa acaba de conseguir su primer Emmy y lo ha celebrado con una imagen en la que aparece el propio Trump, con los calzoncillos bajados, recogiendo el galardón.

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A pesar de eso, la serie animada, estrenada en diciembre de 1997, ha convertido al presidente Donald Trump en uno de sus personajes favoritos para la sátira política, de modo que seguirá ridiculizando al magnate neoyorquino y a su administración republicana, criticada por los creadores del programa desde su regreso a la Casa Blanca.

“Muchas gracias a los mejores fans del mundo. Solo gracias a ustedes no nos han cancelado en 30 años”, agregó el director, productor, actor y animador estadounidense Trey Parker, quien criticó las maniobras políticas y legales de la administración Trump, el nacionalismo cristiano en las escuelas y el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.

La respuesta de la Casa Blanca

Frente a este escenario, la Casa Blanca respondió con una declaración a los medios: “El programa ha sido irrelevante durante más de 20 años, recurriendo a ideas poco inspiradas para llamar la atención”. No obstante, el programa continuó generando controversia en redes sociales con sus representaciones de Donald Trump y J. D. Vance.

Además, en las plataformas digitales recordaron que el presidente puede cambiar el nombre de accidentes geográficos, pero no tiene autoridad para cambiar el nombre de un estado, por lo que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan, denunció las publicaciones de Trump como un intento de desviar la atención de la guerra en Irán.