Jimmy Kimmel podría salir del aire tras 24 años: Esto se sabe sobre el posible fin de su programa

Conforme a lo expuesto por Page Six, la conocida columna de chismes sobre celebridades y noticias de entretenimiento del periódico estadounidense New York Post, la próxima temporada de “Jimmy Kimmel Live!”, el programa nocturno de la cadena de televisión comercial de EE. UU, ABC, será la última tras más de dos décadas en antena.

“No le van a renovar el contrato a Jimmy Kimmel”, explicó a Page Six una fuente anónima de ABC muy cercana a la situación del programa nocturno. Según indicó, la última temporada de Jimmy Kimmel Live! comenzará el próximo martes 15 de septiembre y concluirá el martes 18 de mayo del 2027, tras 24 años en antena internacional.

Frente a este escenario, un portavoz de ABC afirmó que la “información es inexacta”, debido a que cualquier reporte sobre el futuro del programa en este momento es pura especulación. Esto se debe a que Kimmel se enorgullece de firmar contratos anuales, algo poco común en el mundo de la televisión y que le permite una flexibilidad inusual.

Además, de acuerdo con el New York Post, un diario de tendencia conservadora publicado en Nueva York, la noticia sobre la posible no renovación del contrato llega justo después de que la actriz y comediante Rosie O'Donnell completara una participación de cuatro noches como presentadora invitada, que resultó ser un éxito de audiencia.

¿Adiós a Jimmy Kimmel?

De conformidad con Page Six, la presentadora de televisión Rosie O'Donnell estaba “en su salsa” durante su participación en el programa de Kimmel. Tanto es así que se hizo viral en las redes sociales por burlarse de su eterno rival, Donald Trump, mediante una parodia de la canción tradicional irlandesa “Danny Boy”, a la que llamó “Donnie Boy”.

Ante esta situación, fuentes internas de ABC señalaron que es poco probable que la posible no renovación del contrato esté relacionada con la relación antagónica de Kimmel con Donald Trump, dado que el guionista presenta el programa desde el 2003, lo que lo convierte en uno de los presentadores con mayor trayectoria en la cadena.

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Sin embargo, Jimmy Kimmel se vio envuelto en una disputa con el presidente Donald Trump a principios de este año, después de bromear con que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, “tenía un brillo como el de una viuda embarazada”, tan solo dos días antes del tercer intento de asesinato contra el mandatario republicano.

Dadas las circunstancias, Trump exigió a ABC que despidiera a Kimmel y también criticó al presentador del programa nocturno por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk en septiembre del 2025. La controversia provocó que Jimmy Kimmel Live! fuera retirado temporalmente del aire bajo la dirección del director de Disney, Bob Iger.

El nuevo jefe de Disney

De acuerdo con fuentes de Page Six, el nuevo jefe de Disney, Josh D'Amaro, no se dejará influir por la política estadounidense. “No le tiene miedo a la administración del presidente Trump. Josh no se va a rendir”, afirmó una fuente cercana a la cadena estadounidense ABC, cuya gestión bajo la dirección de Bob Iger fue objeto de críticas.

Por último, el periódico estadounidense New York Post informó que el empresario Josh D'Amaro, director de The Walt Disney Company, ha estado ofreciendo planes de jubilación anticipada a los ejecutivos con mayor antigüedad como parte de un proceso de reestructuración y reducción de costos que abarca la cadena de televisión ABC.