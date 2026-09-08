Seguro Social en el 2027: ¿Qué es lo que se sabe del COLA, los pagos y las reglas sobre beneficios?

La Administración del Seguro Social (SSA), agencia de EE. UU. que administra los programas de jubilación, discapacidad y beneficios para sobrevivientes, se prepara para anunciar los pagos de beneficios que se otorgarán en el 2027, los cuales tendrán un aumento que favorecerá a los ciudadanos inscritos en esos programas en la nación.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, los montos y los pagos de beneficios dependerán del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), que podría ser del 3.6%, el más alto de los últimos tres años, con base en los datos de inflación de agosto y de este septiembre, próximos a publicarse.

Frente a este escenario, una vez que estos montos se den a conocer, a partir del próximo jueves 10 de septiembre la Administración del Seguro Social podrá anunciar el monto definitivo del COLA y, el miércoles 14 de octubre, el aumento definitivo de los beneficios que podrá recibirse a partir de enero del 2027, según el calendario oficial.

Ante esta situación, el COLA del 2027 se aplicará a los jubilados, sobrevivientes, beneficiarios del Seguro de Incapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), todos ellos beneficiarios de los programas de la Administración del Seguro Social, quienes pueden calcular el aumento de sus pagos mensuales.

¿Aumentos del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social se prepara para calcular y anunciar cuál será el ajuste por costo de vida (COLA) para el 2027. Esto se debe a que cada año, los beneficios administrados por la SSA suelen aumentar debido a este ajuste, que se calcula con base en la inflación. En pocas palabras, si la inflación sube, los pagos también.

Específicamente, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, el COLA se calcula en función de los cambios del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W), con el objetivo de ajustarse a la inflación y no afectar el poder adquisitivo de todos los beneficiarios.

Lea más sobre Miss Universo Panamá 2026: Candidata se desmaya en pleno escenario durante la gala final

Dadas las circunstancias, para poder calcular el COLA se comparan los datos del CPI-W del tercer trimestre del año anterior con los del año en curso, es decir, los datos de julio, agosto y septiembre de ambos años. Por ello, el COLA se anuncia en octubre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) comparte todos los datos necesarios.

De conformidad con el calendario de la SSA, el COLA del 2027 se anunciará el próximo 14 de octubre. No obstante, en las semanas previas algunas organizaciones comparten sus proyecciones, como The Senior Citizens League, dedicada a defender y proteger los beneficios de la seguridad social de los adultos mayores en el país.

¿Quién recibirá el aumento del COLA 2027?

Según la estimación más reciente de The Senior Citizens League, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social para el 2027 podría ser del 3.6%, el incremento más alto de los últimos años. Sin embargo, el 11 de septiembre la organización compartirá su última proyección antes de que se publique el COLA oficial del 2027, en octubre.

En consecuencia, el COLA se aplicará a los beneficiarios de los programas gestionados por la Administración del Seguro Social, incluidos los de jubilación, sobrevivientes, Seguro de Incapacidad (SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), por lo que el aumento entrará en vigor con los pagos correspondientes a enero del próximo año.