Fútbol Nacional
Municipal es líder y Comunicaciones no levanta: El Profe evalúa a los equipos de la Liga Nacional
El Profe evaluó el desempeño de algunos equipos de la Liga Nacional en el Torneo Apertura 2026 y otorgó "calificaciones" de manera irónica y crítica.
Clase 9: El profe califica a los equipos de la Liga Nacional. (Foto: Prensa Libre)
"El Profe" evaluó el desempeño de algunos equipos de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala en el Torneo Apertura 2026 y otorgó "calificaciones" de manera irónica y crítica, principalmente a aquellos clubes que llegaron al campeonato local con mucha ilusión, pero que ahora, tras ocho jornadas disputadas, se encuentran en el sótano.
- Municipal: Los rojos son superlíderes del Torneo Apertura 2026, tras seis victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, El Profe está consciente de que el equipo dirigido por Mario Acevedo no merece un "diploma" aún, sino hasta diciembre.
- Antigua GFC: Con un partido menos que Municipal, el cuadro aguacatero tiene la posibilidad de ocupar el primer lugar de la tabla si gana el siguiente partido. Por lo tanto, El Profe elogió al club panza verde por su constancia.
- San Pedro: Los gallos son la gran sorpresa del Torneo Apertura 2026, pues, a pesar de ser un equipo recién ascendido, ocupan el tercer lugar y superan a equipos con mayor presupuesto e historia.
- Guastatoya: Tras una desastrosa temporada 2025-2026, en la que estuvo cerca del descenso, el cuadro pecho amarillo quiere dejar atrás ese resultado y en este torneo ocupa el cuarto lugar, con la ilusión de ser campeón.
- Mixco: Recientemente superado en la tabla por Marquense y Xelajú, el conjunto chicharronero viene de su debut internacional y mantiene la esperanza de volver a representar a Guatemala en Centroamérica.
- Comunicaciones: Los cremas no ocupan el último lugar solamente porque a Cobán y a Suchitepéquez les ha ido peor. No obstante, los albos afrontan un momento preocupante y no se sabe si Roberto Montoya será la solución.
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