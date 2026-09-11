El ataque a las Torres Gemelas: Cuándo fue el 9/11, dónde estaban y cuántas personas murieron

Los atentados del 9/11 ocurrieron hace 25 años, durante la mañana del martes 11 de septiembre del 2001, cuando dos aviones Boeing 767 embistieron las Torres Gemelas, cuyos 110 pisos las convertían en los edificios más altos del país y formaban parte del complejo del World Trade Center, situado en el bajo Manhattan, Nueva York.

Según la agencia de noticias EFE, el primer avión chocó contra la torre norte a las 8.45 horas del martes 11 de septiembre del 2001. Asimismo, 18 minutos después del primer choque, a las 9.03 horas, el segundo avión impactó la torre sur. La torre norte ardió durante 102 minutos y luego, a las 10.28 horas, se derrumbó en solo 11 segundos.

La torre sur permaneció en llamas durante 56 minutos, tras lo cual, a las 9.59 horas, colapsó en 9 segundos. "Luego del increíble sonido del edificio colapsando, en pocos segundos todo se volvió más oscuro que la noche, sin sonido, y no podía respirar", recuerda Bruno Dellinger, un sobreviviente que trabajaba en el piso 47 de la torre norte.

"Estaba convencido de que estaba muerto, porque el cerebro no alcanza a procesar algo como esto", agregó Dellinger en su testimonio, compartido por el Museo y Monumento Conmemorativo del 11 de septiembre, en Nueva York, donde se menciona que en total murieron 2 mil 977 personas (sin incluir a los 19 secuestradores).

¿Cuántas personas murieron?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, 2 mil 606 personas murieron en las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones y el colapso de los edificios. A su vez, 125 personas murieron en el ataque al Pentágono en Arlington, Virginia y 246 pasajeros y tripulantes, a bordo de los 4 vuelos secuestrados por Al Qaeda.

Los cuatro aviones fueron secuestrados por 19 terroristas afiliados a Al Qaeda, una organización terrorista, paramilitar y yihadista internacional fundada en diciembre de 1988 por Osama bin Laden, un militante saudí que participó con los muyahidines afganos contra la Unión Soviética y apoyó a los muyahidines bosnios durante las guerras.

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Los secuestradores estaban organizados en cuatro grupos (tres de cinco integrantes y uno de cuatro) y procedían de los siguientes países: quince de Arabia Saudita, dos de los Emiratos Árabes Unidos, uno del Líbano y uno de Egipto, identificado como Mohamed Atta, quien es considerado el líder operativo del ataque terrorista en EE. UU.

"La respuesta aceptada por toda la gente seria es que las torres se vinieron abajo porque fueron objeto de un ataque terrorista", explicó el ingeniero Eduardo Kausel, quien después de los ataques encabezó una serie de estudios y publicaciones en los que expertos analizaron las causas de los derrumbes desde el punto de vista estructural.

¿Por qué se cayeron las torres gemelas?

De acuerdo con el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sus expertos analizaron las causas de los derrumbes desde los puntos de vista estructural, ingenieril y arquitectónico, y la respuesta comprende una serie de fenómenos físicos y químicos que desataron una catástrofe que nadie imaginó.

Los estudios del MIT, publicados en diciembre del 2002, coinciden en gran parte con los hallazgos del informe que el gobierno de Estados Unidos encargó al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) para determinar por qué se derrumbaron las torres. La versión final del informe se publicó en el 2008.

Las torres se derrumbaron debido, principalmente, a la combinación de dos factores: