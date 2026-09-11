Verificamos por usted: ¿Es cierto que los bomberos sacaron en brazos a Trump el 11-S?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente Donald Trump lleva más de dos décadas "contando historias falsas o sin fundamento" sobre lo que supuestamente vio e hizo el 11 de septiembre del 2001 y poco después de los atentados terroristas de Al Qaeda en la Ciudad de Nueva York.

En el 25.º aniversario del ataque terrorista, el mandatario republicano contó otra historia en la Casa Blanca, en la que afirmó que los bomberos lo sacaron de allí ante el temor de un colapso inminente del edificio, en algún momento después del ataque a las Torres Gemelas, que fueron impactadas por aviones secuestrados por terroristas.

Frente a este escenario, es posible que haya elementos de verdad en la última historia de Trump, de la cual ya ha contado otras versiones. Sin embargo, el mandatario no ha presentado ninguna evidencia que la respalde. Por consiguiente, algunas partes de su relato son, en el mejor de los casos, engañosas para la población estadounidense.

Esto se debe a que, de acuerdo con Daniel Dale, reportero sénior de CNN conocido por su trabajo de verificación de datos sobre políticos de los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001 Trump se encontraba a kilómetros de distancia del World Trade Center y ese día no fue sacado rápidamente de ningún edificio cercano a la zona cero.

Trump tras el ataque del 11 de septiembre

“Durante nueve meses, los equipos de rescate y recuperación trabajaron día y noche en el lugar. Solo quiero agradecer a toda mi gente, porque llevé a muchos de mis hombres. Yo estaba construyendo un gran edificio en Nueva York y llevé a todo el equipo allí justo después de que esto sucediera”, agregó Donald Trump en la Casa Blanca.

“El edificio de la U.S. Steel crujía y pensamos que se iba a derrumbar. Recuerdo que se nos iba a caer encima, y dos bomberos grandes y fuertes me agarraron por debajo de los brazos y literalmente me levantaron. Esto no es fácil de hacer. Soy corpulento. Me levantaron y empezaron a correr conmigo. Fueron increíbles”, añadió el presidente.

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No obstante, según la organización estadounidense de noticias Politico, un exejecutivo de la Organización Trump les dijo que Donald Trump, quien se desempeñaba como empresario, no hizo nada fuera de lo común ese día, dado que se encontraba a kilómetros de distancia, en la Torre Trump, en Midtown Manhattan, cuando ocurrió el ataque.

Además, en una versión de la historia que contó durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016, Donald Trump afirmó que los bomberos lo ayudaron “un par de días” después del ataque, debido a que en ese momento, se le pidió evidencia que respaldara su historia o más detalles sobre lo que supuestamente ocurrió.

La respuesta de la Casa Blanca

A través de un comunicado digital, la Casa Blanca dijo: “En ese momento, Donald Trump era un ciudadano común, de manera que no todo lo que hizo quedó documentado”. A pesar de eso, el portavoz, secretario de prensa y asesor de comunicación Davis Ingle lanzó un ataque contra los medios de comunicación de EE. UU.

“El presidente pasó la mañana rindiendo homenaje a los heroicos socorristas que dieron su vida al servicio de los demás en los ataques del 11 de septiembre y honrando a todas sus familias. El presidente estaba relatando su experiencia y el hecho de que los medios estén utilizando esto para tratar de atacarlo es una vergüenza”, concluyó Ingle.