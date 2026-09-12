¿Semana laboral de 32 horas? Presentan ley en EE.UU. para reducir la jornada sin recortar salarios

Durante la mañana de este 12 de septiembre, el representante del distrito de California, Mark Takano, y el senador de Vermont, Bernie Sanders, reintrodujeron ante el Congreso de EE. UU. la Ley de la Semana Laboral de 32 Horas, que reduciría de forma gradual el umbral actual de 40 horas semanales, sin recorte de salarios ni beneficios.

De acuerdo con el comunicado oficial del político y académico Mark Takano, los impulsores del proyecto en Washington D. C. argumentan que las protecciones laborales federales no han cambiado sustancialmente en más de ocho décadas y que el régimen actual ya no refleja la realidad del mercado laboral en el territorio estadounidense.

Frente a este escenario, el argumento de Mark Takano y Bernie Sanders descansa en una estadística: desde 1979, la productividad de los trabajadores creció 93%, mientras que los salarios aumentaron 33%. Por ello, para los legisladores, esa diferencia refleja que las ganancias de eficiencia se concentraron en las empresas y no en los empleados.

“La jornada laboral de 40 horas se estableció por ley hace más de ocho décadas. Desde entonces, los teléfonos celulares, internet y ahora la inteligencia artificial aumentaron la productividad de los trabajadores, pero las ganancias se concentraron en gran medida en la cima”, afirmó Mark Takano en el comunicado de presentación del proyecto.

¿Semana laboral de 32 horas

Conforme a lo expuesto por USA Today, un diario y empresa de noticias de alcance nacional en los Estados Unidos, el político estadounidense Bernie Sanders, por su parte, vinculó la nueva propuesta de Mark Takano con el impacto que tendrán la inteligencia artificial y la robótica en todo el empleo durante las próximas siete décadas.

“Es imperativo que las ganancias financieras de esta nueva tecnología beneficien a las familias trabajadoras, no solo a un puñado de multimillonarios y directivos corporativos. Una manera importante de lograrlo es con una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salarios ni beneficios”, declaró el senador por Vermont en Facebook.

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Ante esta situación, la Ley de la Semana Laboral de 32 Horas no impondría automáticamente una jornada laboral reducida de cuatro días. En cambio, modificaría la Ley de Normas Laborales Justas para los empleados que tienen derecho legal al pago de horas extras y reduciría progresivamente el umbral a partir del cual se activa ese pago.

Dadas las circunstancias, el cronograma es el siguiente: 38 horas el primer año, 36 el segundo, 34 el tercero y 32 el cuarto. Además, la ley actual obliga a las empresas a pagar al menos una vez el salario habitual por cada hora extra. Con la nueva norma, el costo recaería sobre los empleadores, lo que encarecería las jornadas más largas.

El proyecto de Sanders y Takano

Además de reducir el umbral de horas extras, la iniciativa de Bernie Sanders y Mark Takano incluye una cláusula que impediría a los empleadores recortar la paga o los beneficios de sus trabajadores ante la reducción de la jornada estándar, ya que la medida busca evitar que la transición derive en una pérdida de ingresos para empleados.

Según El Paso Times, el proyecto cuenta con el respaldo de varias organizaciones sindicales y laborales, entre ellas la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, los Trabajadores Unidos del Automóvil y el Proyecto Nacional de Derecho Laboral.