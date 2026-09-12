¿Quién es Yanet “N”? La estadounidense detenida con armas y ligada al Cártel de Sinaloa

Durante la noche del pasado viernes 11 de septiembre, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer la detención de Yanet “N”, integrante de una facción del cartel de Sinaloa, organización criminal transnacional mexicana dedicada al narcotráfico, como parte de la estrategia para combatir a las células delictivas en Norteamérica.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexicanas, Yanet “N” tiene nacionalidad estadunidense y es señalada como operadora logística para el trasiego de armamento en el estado de Sonora, debido a que este presuntamente es un paso clave hacia el territorio de Estados Unidos para el tráfico de drogas y armas.

Frente a este escenario, la detención de Yanet “N” ocurrió en inmediaciones del puente fronterizo entre México y los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, en coordinación entre la Marina, Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

Conforme a lo expuesto por Milenio, un destacado grupo de medios de comunicación y noticias de México, en el operativo contra Yanet “N” le aseguraron 5 mil 445 cartuchos, dos armas y un vehículo robado, con lo que las autoridades mexicanas estiman una afectación financiera a los grupos delictivos de casi US$98 mil (Q747 mil 210).

Tráfico de armas desde EE. UU.

Yanet “N” fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Por consiguiente, tras la detención de la estadounidense, el Gabinete de Seguridad recordó su compromiso de trabajar de forma coordinada a fin de detener a operadores logísticos y financieros de los criminales.

Ante esta situación, la detención de Yanet ocurre mientras el tráfico de armas desde EE. UU. se convierte en uno de los principales asuntos de la agenda de seguridad bilateral, en la que Washington D. C. exige mayores acciones contra el fentanilo y los carteles, mientras México reclama frenar el armamento que llega a los criminales.

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Los datos publicados en agosto del 2026 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) señalan que el 71% de las 32 mil armas recuperadas en México en el 2025 y enviadas para su rastreo fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país norteamericano.

Dadas las circunstancias, la propia ATF advierte que las armas sometidas a rastreo no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por el crimen. Sin embargo, el gobierno mexicano informó que, desde febrero del 2025, la Operación Frontera Norte ha dejado 14 mil detenidos y más de 9 mil armas de fuego decomisadas.

En Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de… pic.twitter.com/UFYpVTElgt — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 11, 2026

Sonora: estado clave para el narcotráfico

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, Sonora es un estado clave para el narcotráfico en México debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos y su cercanía con Sinaloa y Chihuahua. Además, el cartel de Sinaloa mantiene una fuerte presencia a través de sus distintas facciones, como Los Chapitos.

El gobierno federal y las corporaciones de seguridad mantienen operativos constantes para debilitar las estructuras financieras y el trasiego de armamento en la franja fronteriza. No obstante, facciones como Los Mayos y Chapitos disputan rutas en el estado de Sonora para el trasiego de drogas y armas, así como para el lavado de dinero.