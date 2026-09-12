Video | Migrante sale de un vehículo y cruza tres carriles para escapar de la Patrulla Fronteriza

Durante la tarde del pasado viernes 28 de agosto, un agente de la Oficina del Sheriff de Arizona alertó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, agencia federal encargada de vigilar y proteger las fronteras terrestres y marítimas entre los puertos de entrada, después de detener a un hombre que llevaba oculto a un pasajero en su vehículo.

Sin embargo, la noticia escaló a nivel internacional cuando este pasajero salió del vehículo y cruzó tres carriles de tráfico para intentar escapar de la Patrulla Fronteriza, que intensificó la vigilancia y los retenes en carreteras principales e interiores para tratar de impedir el contrabando de drogas, armas y personas en el territorio estadounidense.

Las imágenes, grabadas con la cámara corporal del oficial fronterizo, muestran el momento del incidente y cómo el agente de la Patrulla Fronteriza cuestionó al conductor sobre la situación. No obstante, el conductor alegó que no sabía realmente en qué se había metido, que había visto un anuncio de trabajo en Facebook y que lo aceptó.

A pesar de eso, según informaron las autoridades, el pasajero que huyó fue detenido horas más tarde por la Patrulla Fronteriza e identificado como un inmigrante indocumentado de origen latinoamericano que ingresó a EE. UU. a través de la frontera entre Arizona y México, que se extiende por 600 kilómetros y colinda con Sonora.

Así opera la Patrulla Fronteriza en las carreteras de EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, los cruces de migrantes irregulares alcanzaron su nivel más bajo en más de medio siglo durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, y eso ha dado un giro a la forma en que opera la Patrulla Fronteriza estadounidense en la frontera con México.

Frente a este escenario, el énfasis de la agencia federal encargada de vigilar y proteger las fronteras de los Estados Unidos está puesto ahora en los retenes en las autopistas, donde los agentes buscan interceptar cargamentos de drogas e inmigrantes indocumentados que lograron ingresar al país, así como a quienes los transportan.

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Los puestos de control en las carreteras existen desde hace décadas y han sido objeto de críticas de los estadounidenses por el tráfico y por el escrutinio al cual han tenido que ser sometidos. Aun así, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Justin De La Torre, dijo que en los últimos meses los uniformados se han centrado en otras funciones policiales.

"Ahora podemos patrullar la totalidad de nuestros 60 kilómetros. Podemos patrullar la costa y establecer nuestros puestos de control, lo que nos permite detectar grupos que se nos escaparon en la frontera inmediata", agregó Justin De La Torre, quien, a diferencia del ICE, se concentra en las zonas limítrofes y áreas de aproximación fronteriza.

Agente frustró un presunto intento de tráfico de personas

El sheriff de Arizona alertó a la Patrulla Fronteriza tras detener a un conductor sospechoso de traficar con un hombre en su vehículo. Este video, grabado con una cámara corporal, muestra todo el incidente, en el que el conductor dice que respondió a un anuncio de trabajo, que era la primera vez que lo hacía y que no sabía en qué se metía.

El agente le dice al conductor que ha visto a un hombre acostado dentro del vehículo y que ha llamado a la Patrulla Fronteriza. "Eso no es normal. Así no es como viajan los pasajeros en los vehículos", dice el oficial mientras espera, pero el hombre que está dentro del vehículo del sospechoso salta y cruza varios carriles de tráfico para escapar.

Posteriormente, el sheriff Ross Teeple informó que el pasajero que huyó fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza y aconsejó a la gente que evite trabajos sospechosos que puedan aparecer en Facebook. "La frontera aún no es segura, pero estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios federales", concluyó el alguacil.