Con más de mil equipos: así fue descubierta una granja clandestina de criptomonedas en México

Durante la tarde del pasado sábado 12 de septiembre, las autoridades de Puebla, México, hallaron 300 unidades de procesamiento gráfico, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales en una instalación ubicada en la Sierra Norte, por lo que investigan si operaba con electricidad robada y si estaba vinculada con lavado de dinero.

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, un intenso zumbido mecánico y un consumo de electricidad muy superior al de las comunidades cercanas llamaron la atención de las autoridades sobre una instalación clandestina ubicada entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla, en la zona centro-oriente de México.

Fue ahí donde se descubrió una granja dedicada presuntamente a la minería de criptomonedas, una instalación con numerosos equipos de cómputo que trabajan sin parar para resolver problemas matemáticos y crear monedas digitales, dinero que solo existe en formato electrónico y se utiliza para hacer pagos en internet sin emplear billetes.

Conforme a lo expuesto por las autoridades de Puebla, el inmueble se encontraba en una zona montañosa y de difícil acceso, junto a un camino poco transitado y alejado del poblado más cercano. Sin embargo, el funcionamiento constante de cientos de equipos informáticos generaba un ruido que podía escucharse a kilómetros de distancia.

Descubren una granja clandestina de criptomonedas en México

De acuerdo con las autoridades mexicanas en la ciudad de Puebla, el ruido no fue el único indicio, debido a que el elevado consumo eléctrico también permitió detectar una actividad que, por sus dimensiones, superaba ampliamente las necesidades de las pequeñas comunidades asentadas en esa región, al sureste de Ciudad de México.

Frente a este escenario, durante el operativo, las autoridades localizaron unidades de procesamiento gráfico utilizadas para realizar los complejos cálculos requeridos en la minería de criptomonedas, proceso digital mediante el cual se validan transacciones y se añaden nuevos bloques a una red para recibir nuevas monedas como recompensa.

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En el operativo, las autoridades también encontraron 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, infraestructura que, según la investigación en Puebla, habría permitido mantener en funcionamiento una operación de considerable capacidad, dado que las computadoras resuelven problemas matemáticos muy complejos.

Esto se debe a que la minería de criptomonedas requiere grandes cantidades de energía, pues los equipos deben permanecer activos durante largos periodos para efectuar los procesos computacionales necesarios y generar activos digitales como el bitcóin, una moneda digital descentralizada que sirve para realizar transferencias de dinero.

Hallan granja de criptomonedas en Puebla

En este caso, las autoridades investigan además si la instalación obtenía electricidad de manera ilegal y si utilizaba infraestructura relacionada con una represa hidroeléctrica cercana, como parte de una nueva línea de investigación ante la incursión de grupos criminales relacionados con el narcotráfico en actividades financieras y tecnológicas.

Por lo tanto, existe la sospecha de que la granja pudo utilizarse para lavar dinero de procedencia ilícita. Sin embargo, la investigación continúa y hasta el momento no se ha establecido quién estaba detrás de la instalación. Por consiguiente, la Fiscalía no emitió comentarios sobre el caso debido a que las investigaciones permanecen abiertas.