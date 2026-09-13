7 exfuncionarios ecuatorianos no podrán ingresar a EE. UU.: ¿A quiénes vincula con el narcotráfico?

EE. UU. está exponiendo la corrupción en las más altas esferas del sistema judicial ecuatoriano, por lo que el Departamento de Estado ha designado públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos por su participación en actos significativos de corrupción vinculados a organizaciones terroristas extranjeras designadas por Donald Trump.

Estas acciones hacen que, en general, las siete personas y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos, dado que las acciones de los exfuncionarios ecuatorianos constituyeron un caso grave de corrupción y tuvieron serios efectos adversos en la seguridad, al alimentar el narcotráfico y perjudicar a muchas comunidades.

"A cualquier funcionario extranjero que abuse de su cargo público para beneficio económico personal, EE. UU. lo encontrará y lo expondrá", agregó el Departamento de Estado, que seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger al país y negar la entrada a narcoterroristas, sus cómplices corruptos y sus familiares directos.

Frente a este escenario, estas designaciones se realizaron en virtud de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, que exige que el secretario de Estado designe a los funcionarios extranjeros y a sus familiares sobre quienes tenga información fidedigna de participación en actos de corrupción o violaciones de los derechos humanos.

Los exfuncionarios de Ecuador vetados por corrupción

Pablo Ramírez Erazo

El exdirector de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador, Pablo Ramírez Erazo, es un general en servicio pasivo de la Policía Nacional y del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, que fue sancionado debido a su implicación en actos de corrupción vinculados con el narcotráfico.

Wilman Terán Carillo

Wilman Terán Carillo es exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Por lo tanto, cumple múltiples condenas por corrupción, obstrucción de la justicia y delincuencia organizada que suman más de 25 años de privación de libertad.

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Ronaldo Xavier Guerrero Cruz

El exmagistrado penal del Consejo Judicial de Ecuador, Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, abusó de sus cargos gubernamentales al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas. A cambio de sobornos, interfirió en procesos judiciales, electorales y públicos en favor de los vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación.

Pablo Bolívar Muentes Alarcón

Pablo Bolívar Muentes Alarcón es un abogado ecuatoriano que se desempeñó como asambleísta de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC), pero cobró gran notoriedad pública tras ser señalado como una de las piezas clave en redes de corrupción sistemática y delincuencia organizada dentro del sistema judicial de su país.

María Fabiola Gallardo Ramia

María Fabiola Gallardo Ramia es una exjueza y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que ha cobrado notoriedad pública tras ser procesada, sentenciada y sancionada en el Caso Purga, una investigación sobre una red de corrupción judicial infiltrada por el narcotráfico y la delincuencia organizada en Ecuador.

Johann Marfetán Medina

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el exjuez penal de la Corte y el Tribunal Provincial de Justicia del Guayas, Ecuador, Johann Marfetán Medina, cobró relevancia a nivel internacional tras verse envuelto en importantes tramas de corrupción del sistema judicial y del crimen organizado.

Mayra Carolina Salazar Merchán

La exencargada de relaciones públicas del Tribunal Provincial de Guayas, Mayra Carolina Salazar Merchán, abusó de sus antiguos cargos públicos al aceptar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales para beneficiar a organizaciones narcoterroristas como Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, así como a sus cómplices criminales.