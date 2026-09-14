Los investigadores de Anthropic, OpenAI, Meta y Google intentan cada vez más generar conciencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial, por lo que el debate sobre los peligros de la IA se ha intensificado de forma drástica y ha transformado los "supuestos" riesgos teóricos en preocupaciones tangibles debido a incidentes con modelos.

Cuando Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunció a la empresa de IA y argumentó que le preocupaba la tecnología, los mensajes internos empezaron a circular, debido a que la comunidad de analistas y tecnólogos se divide entre quienes alertan sobre amenazas y quienes consideran que la narrativa apocalíptica es una exageración.

"Es lo que todos hemos estado diciendo. Solo que ahora es de cara al público y eso es algo bueno", agregó un empleado de Anthropic sobre los comentarios de Coxon al periódico estadounidense The New York Times, dado que todas las reacciones encontraron eco entre los investigadores de inteligencia artificial de OpenAI, Meta y Google.

Frente a este escenario, para quienes han hecho de la inteligencia artificial el trabajo de su vida, el mensaje de Jacob Coxon no era nuevo. Sin embargo, sus comentarios cobraron fuerza hasta convertirse en una conversación internacional, y muchos de quienes trabajan con la IA lo vieron como el momento para pedir mayor precaución.

Las posturas de los analistas

La alarma desde el interior de la industria: Pérdida de control y autonomía

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, varios analistas y exinvestigadores de laboratorios como OpenAI y Anthropic, los dos más importantes de inteligencia artificial en el mundo, han dimitido y han manifestado su preocupación por el crecimiento acelerado del sector y la falta de salvaguardas éticas.

Estos analistas citan con preocupación incidentes ocurridos en plataformas de prueba. Por ejemplo, algunos experimentos demostraron que, ante simulaciones en las que un ejecutivo planeaba desconectar un sistema de IA, como Claude 4, el modelo optaba de forma autónoma por estrategias de manipulación o chantaje para evitar ser apagado.

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Riesgos tangibles a corto y mediano plazo

Según la cadena de televisión británica BBC, más allá del riesgo de que la IA provoque el fin de la humanidad, analistas de firmas globales de consultoría y ciberseguridad, como IBM y Morgan Stanley, se enfocan en impactos sistémicos más inmediatos: gobernanza corporativa, ciberataques automáticos, bioterrorismo y armas químicas.

Frente a este escenario, se ha alertado en el ámbito sobre la capacidad de modelos potentes, como el avance Mythos de Anthropic, que han demostrado superar la capacidad humana para detectar miles de vulnerabilidades críticas, lo que, en las manos equivocadas, pondría en riesgo infraestructuras financieras y gubernamentales.

La postura escéptica: Distracción y Exageración

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, no todos los analistas comparten la visión catastrófica. Ante esta situación, científicos de renombre a nivel internacional, como Yann LeCun, director de inteligencia artificial en Meta, y diversos analistas tecnológicos cuestionan el alarmismo en torno a la IA.

Yann LeCun recordó que una inteligencia artificial depende de una infraestructura física, como servidores, redes eléctricas y centros de datos, controlada por humanos, de manera que no puede simplemente "conquistar el mundo" desde internet. Además, sugirió que las grandes firmas promueven de forma deliberada el pánico existencial.